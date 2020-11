Eine Frau namens Stephanie behauptet, dass der neueste League of Legends Champion Seraphine auf ihr basiere. Das soll sich auf optische und auch charakterliche Aspekte beziehen. Sie erklärt es damit, dass sie eine Zeit lang eine Beziehung mit einem Mitarbeiter von Riot Games hatte, der ihr gefallen wollte und es dabei übtrieb. Die Entwickler selbst dementieren den Vorwurf jedoch.

Was behauptet Stephanie? Auf Medium.com hat Stephanie einen Beitrag mit dem Titel „Das Problem mit Seraphine“ veröffentlicht. Dort berichtet sie über ihre Vergangenheit mit deinem Riot-Mitarbeiter, mit dem sie etwa 3 Monate zusammen verbrachte, aber auch über die Ähnlichkeiten zwischen sich und Seraphine.

Dabei betont die Spielerin, dass sie nicht begeistert sei nun Teil von League of Legends zu sein. Sie soll inzwischen keinen Spaß mehr an dem MOBA haben, was hauptsächlich an dem neuen Champion liegen soll.

Sie beschreibt die gesamte Situation als sehr belastend:

Leute, die Stephanie überhaupt nicht kenne, schrieben sie an und würden sie auf die Gemeinsamkeiten mit Seraphine hinweisen.

Außerdem gebe es zu Seraphine schon eine Menge pornographisches Material.

Die Heldin ist zudem umstritten: Leute würden sich fast täglich über Seraphine ärgern und sich über sie aufregen.

Sie fühle sich durch die vielen gemeinsam Details in ihrer Privatsphäre gestört und ist nicht begeistert davon, dass ein großer Konzern durch sie viel Geld verdient.

Was sagt Riot Games dazu? In einem offiziellen Statement dementiert Riot die Vorwürfe von Stephanie. Dort betonen sie, dass der Charakter Seraphine „nicht auf einer realen Person“ basiere, auch nicht auf Stephanie.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Der ehemalige Riot-Mitarbeiter, mit dem Stephanie eine Beziehung hatte, soll die Firma bereits vor mehr als einem Jahr verlassen haben. Er arbeitete zudem in einem Bereich, der nichts mit dem Design von Charakteren zu tun hatte.

Ähnliches Aussehen und Liebe zu K/DA und Katzen

Stephanie hält auch nach dem Statement von Riot an ihrem Vorwurf fest. Sie glaubt zwar nicht, dass Seraphine nur auf Basis ihrer Person erstellt wurde, fechtet jedoch die Aussage an, dass sie überhaupt nicht auf einer realen Person basiere.

Das sieht sie allein schon darin begründet, dass die Entwickler selbst via Twitter verrieten, dass Whiskies, eine Riot-Mitarbeiterin mit rosa Haaren, als Inspiration gedient haben soll.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Woran macht Stephanie die Ähnlichkeiten fest? Für ihre Ähnlichkeit bringt sie gleich mehrere Punkte in ihrem Blogeintrag vor:

Der sehr ähnliche Name

Die optische Ähnlichkeit. Vor ihrem ersten Treffen mit dem Riot-Mitarbeiter färbte sie sich die Haare rosa, genau wie Seraphine

Ihre Liebe zu virtuellen Band K/DA. Die teilt auch Seraphine. Der Champion sang sie bereits ihre Lieder in den sozialen Medien und bekam sogar einen Auftritt bei dem Song MORE

Sie selbst soll ein Essay über die Beziehungen zwischen den LoL-Fraktionen Piltover und Zaun geschrieben haben. Um diese beiden Fraktionen dreht sich auch die Geschichte von Seraphine

Ihre Drang-Phase. Vor dem ersten Treffen zog sie in eine völlig fremde Stadt und widmete sich ihrem ersten Job. Auch Seraphine gilt als optimistischer Charakter, der unbedingt auf seine Träume hinarbeitet

Ihr liebe zu Katzen. Dabei gibt es sogar ein Bild, dass beide Charaktere und ihre Haustiere in ähnlicher Position zeigt

Stephanie mit ihrer Katze links und Seraphine mit ihrer rechts (Bild via Stephanie)

Woher kommen die Ähnlichkeiten? Stephanie erklärt sich die starken Ähnlichkeiten damit, dass sie Anfang 2019 eine vorübergehende Beziehung mit einem Riot-Mitarbeiter hatte, den sie in ihrem Beitrag nur „John“ nennt.

Riot-Mitarbeiter soll Stephanie als Vorlage genutzt haben

Was war das für eine Beziehung? Stephanie soll John im März 2019 über Tinder kennengelernt haben, während sie bei einigen Job-Interviews war. Laut Stephanie haben sie über mehrere Monate geschrieben, zusammen LoL gespielt und sich auch hin und wieder getroffen.

Im Mai/Juni endete die Beziehung. Stephanie sei alles zu schnell gegangen und als sie es langsamer angehen wollte, soll John den Kontakt abgebrochen haben.

Andeutungen zu ihr und Seraphine: Wie Stephanie jedoch berichtet, soll John schon bei den LoL-Matches allerhand Andeutungen gemacht haben. Dabei ging es um Sprüche wie „das sollten wir ins Spiel implementieren“, wenn sie Scherze gemacht hat.

John lud Stephanie dann ins Riot Hauptquartier ein. Dort berichtete er davon, dass das Essay, das sie über Piltover und Zaun geschrieben hat, von mehreren Riot-Mitarbeitern gelesen wurde.

Zudem bekam sie im Hauptquartier eine Illustration von sich zu sehen, in der sie als neuer Skin für K/DA-Ahri gezeichnet wurde.

John soll ihr außerdem versprochen haben, dass es eine Überraschung rund um K/DA an ihrem Geburtstag geben soll. Der ist am 19. September und das ist der Tag, an dem Seraphine via Twitter bekanntgab, dass sie mit K/DA zusammenarbeitet.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wie geht es jetzt weiter? Wie Riot in dem Statement bereits mitgeteilt hat, gab es Kontakt zwischen der Firma und dem Anwalt von Stephanie. Dort sollen die Fakten geklärt werden.

Die Situation zwischen Stephanie und Riot Games ist nicht der erste Kritikpunkt, den es beim Champion Seraphine gegeben hat. Schon ihre Fertigkeiten sorgten für Ärger, da viele darin einen Klon des Champions Sona sahen.

Seraphine ist der LoL-Champion mit den meisten Dislikes auf YouTube.

Zudem gab es allerhand Diskussionen um das Aussehen, das Verhalten und die Lore des Charakters. Die flippige Frau mit den lila Haaren und Selbstzweifeln passt für viele nicht in die harte Welt Runeterra.

Die Kritik ging sogar so weit, dass Spieler sie für zu brutal hielten, weil sie laut ihrer Geschichte andere Champions in magische Ohrstöpsel verwandelt hat:

