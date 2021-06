Was glaubt ihr, welcher Champion der große Pentakill-Sieger in Patch 11.11 bei League of Legends (LoL) war? Seht hier die großen Gewinner und Verlierer und die Champions, die im ARAM Pentakills reißen.

Woher kommt die Info? Regelmäßig spricht das Team von Riot Games über lustige Fakten und versteckte Daten rund um ihr MOBA League of Legends. Im Format “Ask Riot” sprach das Team jetzt auch über die Champions, die in den letzten Wochen mit ihren Pentakills auffielen. Wir erfahren mehr über

die 3 Champions mit den meisten Pentakills im Ranked

Champions, die im Ranked keine Pentakills holten

ARAM, wo alles nochmal etwas “mehr” ist

Was ist ein Pentakill? Einen Pentakill erhält man, wenn man das gegnerische Team (oder 5 Spieler) alleine innerhalb eines engen Zeitlimits eliminiert. Für einen Pentakill muss man also 5 Todesstöße holen.

Die meisten Pentakills im Ranked (Patch 11.11)

Das wurde erklärt: Der Insight Analyst von Riot Games, kyrieFH, erklärt (via Leagueoflegends.com): Schaut man sich die Daten von Solo- und Duo-Ranglistenspielen in Patch 11.11 an, hat

Samira die meisten Pentakills

gefolgt von Master Yi

und Katarina

Pro gespieltem Spiel in LoL macht Samira statistisch gesehen 0,018 Pentakills, Master Yi schafft auch 0,018 Pentakills pro Spiel und Katarina kommt laut Statistik auf 0,015 Pentakills pro spiel.

Mit ihren Resets sind alle drei Champions einfach wie dafür gemacht, Pentakills zu reißen. Doch dafür muss auch das [Gegner-]Team mitspielen und ihr gut zuarbeiten. Schon bei der Championenthüllung von Samira vermuteten Spieler “jede Menge Spaß”.

Das sind die Verlierer: Ohne große Überraschung stellt Riot die Verlierer aus den oben genutzten Daten vor und rät davon ab, Tanks oder Supporter zu spielen, wenn ihr Pentakills wollt. Die folgenden Champions hatten in Patch 11.11 bei den Ranglistenspielen im Solo- und Duo-Queue alle 0 Pentakills:

Soraka

Braum

Rell

Taric

Im Ranglistenspiel keinen Penta geholt? Kein Problem, im ARAM kriegt jeder Champion einen ab.

Die Gewinner im ARAM: Wie Riot Games erklärt, erreichte jeder Champion im Patch 11.11 bei ARAM-Spielen einen Pentakill. Sogar Braum. Allerdings verdrängt Master Yi hier Samira vom ersten Platz.

Generell gehen die Zahlen der Pentakills pro Spiel hier stark nach oben. Klar, alle kämpfen auf einer Lane – Die Chance, 5 Leute innerhalb des Zeitfensters zu töten, ist größer. Außerdem spielt man im ARAM oft andere Builds als in Ranglistenspielen.

Master Yi holt 0,082 Pentakills pro Spiel

Samira holt 0,071 Pentakills pro Spiel

Katarina holt 0,054 Pentakills pro Spiel

Doch schon mit dem nächsten Patch könnte sich das alles ändern. Im neuen Update 11.13 plant Riot Games wichtige Änderungen an Gegenständen und Champions. Ob das so viel Einfluss hat, dass das Update die Rangliste der besten Penta-Champions verbessert? Gut möglich.

Pentakills allein machen euch noch nicht zum Profi – Lernt hier, was genau eure MMR in LoL ist.