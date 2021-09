Nächste Woche erscheint ein neues MMORPG auf Steam – Erlaubt nur nachts PvP

Nightmare ist ein neues Retro-MMORPG, das am 6. September auf Steam erscheint. In dem Spiel erkundet ihr eine 2D-Welt und kämpft gegen gefährliche Monster und Raidbosse. Zudem bietet es einen interessanten Twist: Wenn die Nacht hereinbricht, können sich die Spieler in Werwölfe verwandeln und im Open-PvP gegeneinander kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Nightmare ist ein kostenloses Indie-MMORPG, an dem die Entwickler nach eigener Aussage bereits seit 6 Jahren gearbeitet haben:

Ihr erkundet eine 2D-Welt durch den Einsatz der Tasten WASD. Dabei lassen sich viele Gebäude betreten, die oftmals mehrere Stockwerke haben

Ihr habt die Wahl aus 8 verschiedenen Klassen

Ihr levelt und schaltet so neue Fähigkeiten, neue Ausrüstung und Attributspunkte frei, die ihr verteilen könnt

Ab Level 30 könnt ihr euch einem Clan anschließen, das Max-Level ist 45

Es gibt Dungeons und Raids, in denen ihr zudem Rätsel lösen müsst

ihr zudem Rätsel lösen müsst Es gibt 14 verschiedene Handwerksberufe, darunter Schmieden und Angeln

Ihr könnt ein eigenes Haus besitzen und dekorieren

Das Spiel setzt auf ein vielfältiges Sammel-System für Pets

Der besondere im Twist in Nightmare ist jedoch der Tag-Nacht-Wechsel. Sobald die Uhr im Spiel Mitternacht schlägt, verändert sich die Spielwelt komplett.

So sieht es am Tag in Nightmare aus. Da ist alles ruhig und friedlich.

In der Nacht gibt es PvP und andere Quests

Was passiert, wenn die Nacht hereinbricht? Sobald Mitternacht erreicht wurde, beginnt das PvP in Nightmare.

Dabei bekämpfen sich die verschiedenen Clans im Spiel. An diesen PvP-Kämpfen könnt ihr wahlweise als Mensch oder als Werwolf teilnehmen, in den ihr euch optional verwandeln könnt. Im Spiel gibt es sogar PvP-Ranglisten, einmal für Menschen, einmal für Werwölfe.

In der Nacht soll es außerdem ganz andere Quests geben als am Tag.

Wer gar keine Lust auf PvP hat, kann sich während der Nacht in Städten, sicheren Zonen oder dem eigenen Haus aufhalten.

Wie lange dauert ein Tag-Nacht-Zyklus? Das verraten die Entwickler auf ihrer Webseite nicht. Allerdings haben wir Nightmare bereits ausprobiert und da dauerte eine Nacht etwa 30 Minuten.

Was euch genau in Nightmare erwartet, zeigt der Gameplay-Trailer der Entwickler:

Nightmare lässt schon jetzt spielen, kommt nächste Woche zu Steam

Wann erscheint das MMORPG? Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch Nightmare bereits jetzt kostenlos herunterladen. Das MMORPG ist kostenlos und hat laut Ranglisten etwa 200 Spieler bisher.

Am 6. September erscheint Nightmare dann auf Steam, was zu einem Anstieg der Spielerzahlen führen könnte (via Steam).

Wie finanziert sich das Spiel? Nightmare bietet einen Ingame-Shop, in dem ihr für Echtgeld kosmetische Ausrüstung, Tränke und Truhenschlüssel kaufen könnt. Wofür die Schlüssel genau gebraucht werden, ist uns derzeit nicht klar.

Für wen eignet sich Nightmare? Nightmare ist ein Retro-MMORPG und spielt sich auch so. Die Steuerung ist etwas hakelig, die Spielwelt ist 2D und optisch erinnert alles an die ersten Pokémon-Teile auf dem Gameboy Color.

Doch die interessanten Spielsysteme, das PvP bei Nacht und die Tatsache, dass es komplett kostenlos spielbar ist, machen es grundsätzlich interessant.

Wer einen Fable für solche Retro-Spiele hat, sollte sich Nightmare unbedingt anschauen.

Wer lieber moderne MMORPGs spielen möchte, findet hier alle neuen Titel, die 2021 erschienen sind: Diese 5 neuen MMORPGs sind 2021 bereits erschienen.