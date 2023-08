Twitch: „Hab’ die besten Stiefel bekommen“ Frau bittet Streamer, sein Kind in die Notaufnahme zu bringen, er raidet lieber weiter

Auf Reddit berichtet jemand von einem abenteuerlichen Raid in WoW Classic mit einem Twitch-Streamer. Dieser weigerte sich, den Raid zu unterbrechen, um seine Frau und Kind in die Notaufnahme zu begleiten.

Was war das für eine Situation? Wie die Person in einem Post vom 9. August 2023 berichtet, sei ein Typ ihrer Raid-Gruppe beigetreten. Er habe erwähnt, dass er den Raid auf seinem Kanal zeige, also habe sie sich das einmal anschauen wollen.

Auf dem Kanal des Twitch-Streamers bot sich den Mitspielern jedoch ein erschreckendes Bild.

Streamer schickt Frau alleine ins Krankenhaus

Was war bei dem Twitch-Streamer los? Sein Kind habe im Hintergrund „geschrien wie am Spieß“, während seine Frau ihn dazu aufgefordert habe, ins Krankenhaus zu fahren, berichtet Reddit-Nutzer Round-Independent323.

Der Twitch-Streamer habe jedoch befunden, dass die Fahrt ins Krankenhaus auch bis nach dem Raid warten könne: „Ich habe gerade die besten Stiefel für mein Healing-Spec bekommen!“

Schließlich habe er seiner Frau gesagt, sie solle alleine in die Notaufnahme gehen, er komme dann nach, sobald der Raid vorbei sei. Hilfe bei den Vorbereitungen oder dem Aufbruch habe er ihr nicht angeboten. Seiner Frau soll der Twitch-Streamer lediglich gesagt haben, sie solle sich melden, wenn es etwas Ernstes sei.

Als die Frau später eine Nachricht schrieb, dass er ins Krankenhaus kommen solle, habe er erklärt, dass sie sich nur anstelle, ehe er sich schließlich doch dazu entschied, den Raid zu verlassen und den Stream zu beenden. Später habe er sich noch einmal gemeldet, um zu sagen, dass nichts gewesen sei.

Zusätzlich verlinkte der Poster den kompletten Twitch-Stream sowie relevante Ausschnitte, die der Streamer auf YouTube gepostet hatte – dort hatte er allerdings das Kinder-Geschrei herausgeschnitten. Die Aufnahmen sind jedoch nicht länger verfügbar. Ein Blick lässt sich jedoch in einem Clip von Twitch-Streamer Asmongold erhaschen, der auf die Situation reagierte.

Asmongold, der dafür bekannt ist, das Klischee eines MMORPG-Nerds zu verkörpern, erklärt: Hätte er das mit seiner früheren Freundin gemacht, wäre das wohl nicht allzu gut für ihn ausgegangen.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

„GDKPs bringen ein neues Level an Degeneration hervor“

Wie wird das aufgenommen? In den Kommentaren diskutieren Reddit-Nutzer die Situation und, inwiefern das Verhalten des Streamers mit dem Spiel im allgemeinen oder GDKP-Raids im Besonderen zusammenhänge.

So erklärt u/AcceptableWedding650: Diese Art Verhalten sei verbreitet in WoW Classic. Das Spiel würde solche Leute anziehen und durch Livestreaming würde so etwas nur hervorgehoben werden. Andere Nutzer pflichten bei: Solche „Horror-Storys“ habe es schon immer gegeben, doch während man früher über Hörensagen davon erfahren habe, könne man sie nun live miterleben.

u/jblew42 meint, das Verhalten sei zwar nicht direkt auf GDKP zurückzuführen, diese Raids würden jedoch „ein neues Level an Degeneration“ aus der Spielerbasis hervorbringen.

Andere sind der Auffassung, dass das Verhalten des Twitch-Streamers weniger mit Gaming und mehr mit seiner Person zu tun habe. Sie können nicht verstehen, wie so jemand überhaupt verheiratet sein und ein Kind bekommen kann und raten der Ehefrau, diesen vermeintlichen Fehler mit einer Scheidung zu revidieren.

Einige raten jedoch von vorschnellen Verurteilungen ab: Vielleicht sei die Frau eine übermäßig besorgte Mutter, die schnell in Panik verfallen würde. Von außen könne man solche familiären Verhältnisse schlecht bewerten, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt sehe.

Für einige Reddit-Nutzer ist das Verhalten des Twitch-Streamers ein Anzeichen dafür, dass aus dem Spiel-Spaß eine Sucht geworden sein könnte. Bei den Kollegen von der GameStar könnt ihr nachlesen, wie aus einem gemeinsamen Hobby eine zerstörerische Sucht werden kann:

World of Warcraft: Wie die MMO-Sucht meine Familie zerstört hat