WoW: Für ein neues Reittier müsst ihr wohl 10 Dungeons jede Woche erledigen

World of Warcraft will ein Event zurückbringen und schießt dabei leicht über das Ziel hinaus. 10 Dungeons pro Woche werden „angedroht“ – und die Community ist nicht glücklich.

World of Warcraft Dragonflight trumpft in den letzten Monaten mit jeder Menge Content und coolen Events auf. Doch was jetzt in den Spieldaten gefunden wurde, sorgt für einigen Frust und Unzufriedenheit bei den Spielern. Denn Blizzard will neue Anreize schaffen, dass die Heldinnen und Helden sich in Zeitwanderung-Dungeons stürzen. Aber genau dieser Anreiz frustriert viele schon im Vorfeld, denn die Aufgabe ist groß: Für 5 Wochen am Stück sollen Spieler jede Woche 10 Zeitwanderung-Dungeons bewältigen.

Was wurde gefunden? In den Spieldaten für den kommenden Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns wurden Hinweise darauf gefunden, dass das „Turbulente Zeitwege“-Event zurückkehrt. Hier gibt es 5 Wochen in Folge jede Woche eine Zeitwanderung zu einer anderen Erweiterung. Während der Zeitwanderungen kann ein ausgewählter Teil der „alten“ Dungeons auf angepasster Schwierigkeit besucht werden.

Der neue Erfolg klingt nach sehr viel Arbeit.

Was gibt es als Belohnung? Ein neuer Erfolg wurde gefunden, der „Meister der Turbulenten Zeitwege“. Dieser Erfolg möchte, dass ihr jede Woche für insgesamt 5 Wochen am Stück den Buff „Meisterschaft der Zeitwege“ verdient. Dieser Buff erhöht die gewonnene Erfahrung um 30 % für bis zu 5 Stunden.

Diesen Buff erhaltet ihr wiederum, wenn ihr insgesamt 10 Stapel des Buffs „Wissen der Zeitwege“ auf einem Charakter ansammelt. Wissen der Zeitwege gewährt euch 2 % mehr XP und ist stapelbar. Bei dem 10. Stapel wird der Buff dann in „Meisterschaft der Zeitwege“ umgewandelt.

Erhaltet ihr diesen Buff für alle 5 Wochen des Events, dann winkt als Belohnung dafür eine „Sandy Shalewing“. Das Reittier ist eine Neueinfärbung der „Rochen“-Mounts, die in den Zaralek-Höhlen zum ersten Mal verdient werden konnten.

Dieses neue Mount gibt es für den Erfolg. Bildquelle: wowhead

Wie sammelt man die Buffs? Genau das ist das Problem. Dem Anschein nach bekommt man für den Abschluss eines Zeitwanderungsdungeons einen Stapel von „Wissen der Zeitwege“. Das würde bedeuten, dass man insgesamt 10 Zeitwanderung-Dungeons bewältigen muss, um einmal „Meisterschaft der Zeitwege“ zu erhalten.

Das wiederum würde bedeuten, dass man insgesamt 10 Dungeons pro Woche erledigen muss – und das für 5 Wochen in Folge. Insgesamt also 50 Zeitwanderung-Dungeons.

Es wäre jedoch möglich, dass man mehr als einen Stapel pro Dungeon bekommt, da auch ein Gegenstand in den Spieldaten gefunden wurde, der ebenfalls einen Stapel verleiht.

Warum wird das kritisiert? Auch wenn Zeitwanderungen relativ viele Erfahrungspunkte geben, sind sie nicht bei allen Spielerinnen und Spielern beliebt. Im Vergleich zu aktuellen „Mythisch+“-Dungeons sind die Zeitwanderungen zumeist von trivialer Schwierigkeit und fordern das Können nur wenig.

Gleichzeitig bieten sich Zeitwanderung-Dungeons für das Leveln nur eingeschränkt an. Denn diese Dungeons können erst ab Stufe 60 betreten werden – also vergleichsweise spät in der Level-Phase. Hier gibt es bereits viele gute Level-Möglichkeiten durch die Dragonflight-Quests oder Dungeons.

So reagiert die Community: Im Subreddit des Spiels und auf wowhead wird das Event wild diskutiert und es gibt einige Kritiker. Die meisten finden die Aufgabe schlicht langweilig und auch die Idee des stapelbaren XP-Buff nicht so gut – vor allem nicht, weil Zeitwanderungen ohnehin erst ab Stufe 60 möglich sind. Einige Kommentare dazu:

„Yeah, das wird eines der Reittiere sein, die ich nie bekomme. Reguläre Zeitwanderung fühlt sich schon immer ätzend an, weil man so oft enttäuscht wird von den Belohnungen. In 8 von 10 Fällen bekommt man irgendein Schrott-Schmuckstück oder einen Ring, den man bereits hat. 50 Dungeons, während man einen temporären Buff hat für einen hässlichen Reskin? Die sind irre.“

„Oh Gott, 10 Dungeons pro Woche. Als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte … ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, ein wenig Freizeit mit Nicht-WoW-Dingen zu füllen.“

„Beim letzten Mal war das Event gut, aber dieses Mal bringen sie einen [bescheuerten] Buff um ein hässliches Reittier zu bekommen? Warum hat der Buff eine Dauer? Macht ihn einfach accountweit, sodass alle Charaktere davon profitieren anstatt nur einer und entfernt die Dauer. Wenn sie das so rausbringen, werde ich das Event einfach ignorieren.“

Letztlich sollte aber klar gesagt werden, dass es sich bei den Belohnungen und dem stapelbaren XP-Buff noch um Datamining handelt. Bis das Event live geht, könnte es noch einige Überarbeitungen geben. Zumindest bei den letzten Patches war Blizzard stets bereit, auf das Feedback der Community einzugehen und noch Änderungen vorzunehmen.

Hoffen wir, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird. Denn viele werden wohl nicht bereit sein, einen Monat lang jede Woche 10 Zeitwanderungs-Dungeons zu erledigen, um ein Reittier zu bekommen.