WoW: Todesritter sind verwirrt, werden von allen NPCs bespuckt und beleidigt

Todesritter in World of Warcraft haben es manchmal schwer. Gerade werden sie in Sturmwind überall bespuckt – und finden einfach keine Lösung.

Manchmal gibt es kuriose Bugs in World of Warcraft. Ein recht frischer Fehler betrifft aktuell die Todesritter, die plötzlich wieder von allen gehasst werden. Sie werden mit Obst beworfen und bespuckt. Besonders ironisch: Spieler selbst können das /spucken-Emote gar nicht mehr benutzen, aber die NPCs hören einfach nicht damit auf.

Was ist passiert? In den letzten Wochen gibt es in den offiziellen WoW-Foren und im Subreddit des Spiels immer wieder Meldungen von vereinzelten Todesrittern, die verwirrt zu verstehen versuchen, was denn da nicht stimmt. In Sturmwind und dem Wald von Elwynn schreien NPCs in ihrer Nähe panisch auf, werfen mit Obst, bespucken oder beleidigen sie. Man kann keine Quest annehmen, die das behebt, sodass manch einer verwirrt glaubt, das sei einfach bei Todesrittern so.

Was ist schuld daran? Auch wenn Blizzard sich zu dem Thema noch nicht geäußert hat, wurde in der Community bereits der Grund ausfindig gemacht. Schuld ist das neue „Gear Update“-Feature, das in Patch 10.1.5 aktiv wurde. Dieses Feature kann man verwenden, um lange ungenutzte Charaktere unter Stufe 60 zu „bereinigen“. Sie bekommen passende Level-Ausrüstung für ihre Stufe, ihr Quest-Log wird von allen Aufträgen gereinigt und sie werden in die Hauptstadt (Sturmwind oder Orgrimmar) teleportiert.

Aber genau dort ist das Problem. In der ursprünglichen Questreihe landen Todesritter nämlich am Ende in Sturmwind und werden vom Volk verachtet und gehasst. Klar, immerhin fürchten die Menschen Todesritter seit Warcraft III. Dieser Zustand endet eigentlich, nachdem man sich mit einer Quest beim König meldet und der verlautbaren lässt, dass diese Todesritter reumütig sind und der Allianz fortan dienen. Danach hören die Anfeindungen auf.

Alte Todesritter, die das „Gear Upgrade“ nutzen, schließen diese Quest aber niemals ab und können sie auch gar nicht mehr erhalten.

Wie löst man das Problem? Da das Problem im Grunde nur recht frische Todesritter betrifft, behebt man es am schnellsten, wenn man einfach den Charakter nochmal neu erstellt. Alternativ kann man natürlich auch versuchen, einen Game Master zu kontaktieren. Die Wartezeit auf eine Antwort könnte aber weitaus länger dauern als die erste Methode.

Habt ihr diesen Bug auch erlebt?

Der nächste Patch 10.1.7: Inkarnation des Zorns dürfte den Fehler sicher beheben.