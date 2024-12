Das Housing von Guild Wars 2 ist viel mächtiger als gedacht – Spieler baut SciFi-Raketenstation

Als mit Janthir Wilds das neue Housing-Feature von Guild Wars 2 eingeführt wurde, landete der perfekte Baukasten für Kreative in Tyria. Ob Auge von Sauron, riesiges Schachbrett oder SciFi-Raketenstation – die Möglichkeiten des Editors scheinen endlos zu sein.

Was baut die Community in Guild Wars 2? In unserer „MMORPG-News in zwei Minuten“ vom 15. September 2024 hatte MeinMMO bereits einige Werke aus der Community von Guild Wars 2 gefeiert. So bauten Tyria-Helden mithilfe des Baukastens der mit Janthir Wilds eingeführten Heimstätten beispielsweise das Auge von Sauron, ein Hobbit-Anwesen oder einen griechischen Tempel.

Seitdem haben die Spieler immer neue Möglichkeiten gefunden, die Werkzeuge des Editors auszureizen und Bauwerke in die Fantasywelt Tyria zu setzen, die dort eigentlich gar nicht hingehören oder – ganz im Gegenteil – wunderbar reinpassen.

Ein schönes Beispiel dafür, wie mächtig das Tool ist, hat Dry_Picture_9836 vor einigen Stunden auf Reddit gepostet. Zu sehen sind fünf Screenshots, die eine selbst gebaute Raketenstation zeigen. Dazu kommt ein Charakter, der mit seiner Ausrüstung eher in ein SciFi-Setting passen würde.

Hier der Trailer zum Update Götterbrut von Guild Wars 2 – Janthir Wilds:

Wie ein anderes Spiel …

Wie reagiert die Community auf die Raketenstation? Die Spieler feiern das Werk.

skoryy witzelt auf Reddit: „Choya Space Program.“

mammothxing ist beeindruckt (via Reddit): „Das ist überraschend akkurat.“

grannaldie hat auf Reddit einen Verdacht: „So kamen die Menschen also nach Tyria.“

CornerOf12th feiert auf Reddit: „Kreativität vom Feinsten. 11/10, gut gemacht, OP.“

Taygeta möchte wissen: „Das erste Bild fühlte sich fast wie ein anderes Spiel an. Was sind deine Wardrobe-Skins?“

Die Antwort von Dry_Picture_9836: Das ist das Special-Ops-Set, der Hazard-Response-Rucksack sowie die „CJ-1 Command Sleeves“ als Handschuhe.

Nur die Spitze des Eisbergs: Viele weitere Kreationen aus der Community haben die Entwickler vor kurzer Zeit in einem extra Video gefeiert, das auf allen offiziellen Kanälen live gegangen ist – etwa hier auf X. In 60 Sekunden seht ihr unter anderem eine befestigte Burg, Baumsiedlung, ein riesiges Schachbrett oder einen japanischen Zen-Garten.

Wie gefallen euch die Werke aus der Community? Für die Erweiterung Guild Wars 2: Janthir Wilds ist übrigens bereits das erste, große Content-Update live gegangen, mit einer ganz besonderen Schlachtzugsherausforderung: Nach 5 Jahren ohne Raid erhält das MMORPG Guild Wars 2 endlich einen neuen und es liegt an euch, ob das der letzte sein wird