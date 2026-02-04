Guild Wars 2 bekommt großes Update, fügt neuen Raid hinzu und macht auch das wahre Endgame besser

Ein neues Update für Guild Wars 2 verändert, wie das Raiden funktioniert, und bringt zusätzlich neue Inhalte mit sich. Auch für das wahre Endgame gibt es ein wichtiges Update.

Was ist das für ein Update? Guild Wars 2 hat am 3. Februar das neue Update „Visions of Eternity: Raids & Wardrobe“ veröffentlicht, das, wie der Name schon vermuten lässt, gleich zwei verschiedene Aspekte im Spiel verbessern will, aber neben den Raids und den Outfits auch noch weitere kleine Änderungen ins Spiel bringt.

Guild Wars 2 kann auch richtig schön aussehen:

Überarbeitete Raids

Was hat sich bei den Raids getan? Die wohl liebste Beschäftigung im Endgame von MMORPGs wurde von den Entwicklern von Guild Wars 2 angepasst. Während es vorher einen Unterschied zwischen den „Strike Missions“ (deutsch: Angriffsmissionen) und den Raids im Spiel gab, wurden diese nun im normalen Raid-System integriert.

Die kurzweiligen Bosskämpfe heißen dort jetzt offiziell „Raid Encounters“ und sollen durch den neuen Namen und Ort eine höhere Beliebtheit erhalten. Auch die Währungen aus den Raids werden vereinheitlicht, damit man eine Währung für verschiedene Raids nutzen kann.

Zusätzlich wurde im Update auch der neue Raid „Guardian’s Glade“ hinzugefügt. Die neue 10-Spieler-Herausforderung lässt die Teams gegen einen der Wächter von Castora antreten und soll neben dem normalen Modus später auch im Herausforderungsmodus verfügbar sein.

Das Raid-Feature wurde zusätzlich um eine Quickplay-Funktion erweitert, die Gelegenheitsraidern die Möglichkeit gibt, in Gruppen zu kommen und dort auszuhelfen. Sie erhalten Buffs für ihren Einsatz, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erhöhen.

Was bringt „Wardrobe“? Der zweite Teil des Updates bringt die neuen Fashion-Vorlagen für komplette Looks ins Spiel. Spieler können inzwischen Rüstungs-Skins, Waffen, Farben und Rucksäcke als Vorlagen speichern und schnell zwischen ihnen hin- und herwechseln.

Standardmäßig erhält jeder Charakter zwei Plätze für Vorlagen. Es ist jedoch möglich, im Shop weitere Vorlagenplätze zu kaufen, sodass ein Charakter insgesamt neun haben kann. So widmen sich die Entwickler im Update nicht nur dem Endgame, sondern auch dem wahren Endgame, wie Skins und Outfits gerne bezeichnet werden.

Mit „Raids & Wardrobe“ bekommt Guild Wars 2 ein wichtiges Update, mit dem die Spieler einige Erleichterungen erhalten und die unbeliebten Angriffsmissionen in Zukunft beliebter werden sollen. Auch der Vorgänger von Guild Wars erhält nach 21 Jahren noch Updates: Guild Wars bekommt 21 Jahre nach Release einen neuen Spielmodus auf Steam, der alles schwieriger macht