21 Jahre nach dem Release bekommt Guild Wars ein neues Update, bringt frischen Spielmodus

MMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
21 Jahre nach dem Release bekommt Guild Wars ein neues Update, bringt frischen Spielmodus

Obwohl Guild Wars bereits seit 21 Jahren existiert, gab es zuletzt immer wieder Updates. Das neueste bringt einen Spielmodus, der vor allem durch seine Schwierigkeit glänzt.

Was ist das für ein Spielmodus? 21 Jahre nach seinem Release bringen die Entwickler von Guild Wars einen neuen Spielmodus in das Koop-Rollenspiel. Wie sie in den Patch Notes auf Steam erklären, handelt es sich dabei um einen „self found“-Modus namens „Melandru’s Accord“.

Dieser basiert auf einem Community-Regelwerk, das verbietet, den eigenen Charakter mithilfe von anderen zu bauen. Genau das bedeutet im Spielmodus einige Einschränkungen. Es ist verboten:

  • mit anderen Spielern zu handeln
  • Item-Drops von anderen Spielern aufzuheben
  • das Account-Lager aufzurufen
  • Skill-Tomes zu verwenden oder Skills vom Account zu lernen
  • die „Zaishen Menagerie“ zu besuchen
  • über das Auktionshaus oder NPCs mit anderen Spielern zu handeln
  • Söldner ins eigene Roster zu holen

Zusätzlich gibt es noch einige weitere Einschränkungen, die dafür sorgen sollen, dass die Spieler in diesem Spielmodus alles selbst und ohne Unterstützung erreichen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guild Wars Reforged sehen:

Guild Wars Reforged verströmt im Launch Trailer liebgewonnene Nostalgie
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
21 Jahre nach dem Release bekommt Guild Wars ein neues Update, bringt frischen Spielmodus MMORPG-Klassiker Guild Wars wird mit umfangreichem Update einsteigerfreundlicher und moderner, soll neue Spieler nach Tyria locken Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude Neue Erweiterung zu Guild Wars 2 zieht auf Steam so viele Spieler an wie nie, Community ermutigt Spieler von New World, sich ihnen anzuschließen Eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam feiert: „Spieler sind massenhaft zurückgekehrt, Spieleraktivität ist so hoch wie seit Jahren nicht“ Das beliebte MMORPG Guild Wars 2 hat in einem Jahr 24 % des Umsatzes verloren, NCsoft hat aber noch andere Sorgen Das Housing von Guild Wars 2 ist viel mächtiger als gedacht – Spieler baut SciFi-Raketenstation Nach 5 Jahren ohne Raid erhält das MMORPG Guild Wars 2 endlich einen neuen und es liegt an euch, ob das der letzte sein wird Neue Erweiterung von Guild Wars 2 soll größere Karten, mehr Inhalte und bessere Story als der Vorgänger bieten Das Finale der aktuellen Erweiterung von Guild Wars 2 hat einen Termin, bringt neues Fraktal-Verlies Das größte neue MMORPG 2023 erscheint doch erst 2024 Guild Wars 3 wurde angekündigt und meine Frau tanzt vor Freude im Kreis

Deutsche Sprache in Guild Wars

Was hat der Patch noch gebracht? Die Entwickler von Guild Wars haben im Patch noch weitere Neuerungen veröffentlicht. So gibt es die Übersetzung der Texte im Spiel in neue Sprachen. Guild Wars ist nun bei den „in-progress“-Spielmodi Melandru’s Accord, Dhuum’s Covenant, und Reforged-Mode auf Deutsch verfügbar.

Außerdem haben die Entwickler die Touch-Screen-Unterstützung für das Steam-Deck verbessert, das Nutzer-Interface aufgewertet und die Prophezeiungen-Kampagne mit mehr Erfahrungspunkten versehen.

So erhält das Koop-Spiel auch 21 Jahre nach dem Release noch wertvolle Updates, die sicherlich auch den Wiederspielwert erhöhen.

Wieso wird nach 21 Jahren noch gepatcht? Zum 20-jährigen Jubiläum von Guild Wars haben die Entwickler die Arbeit am Spiel wieder aufgenommen. Mit Guild Wars Reforged gab es am 3. Dezember 2026 ein großes Update für das Spiel, das den Fokus auf modernere Grafik, ein verbessertes Interface und eine erhöhte Einsteigerfreundlichkeit gelegt hat.

Gerade auf dem Steam Deck wurde das Rollenspiel damit beliebt und von den Fans geschätzt, denn dank des Updates lässt sich der Titel dort gut spielen. Seit der Veröffentlichung der „Guild Wars Reforged“-Version haben die Entwickler immer wieder Updates gebracht und planen auch in Zukunft noch weitere Verbesserungen am Spiel.

Mehr zum Thema
MMORPG mit grandiosen Bewertungen auf Steam verwandelt Veteranen in Schweine, um Noobs zu helfen
von Cedric Holmeier
Das „Star Citizen“-Syndrom: Warum bei Ashes of Creation wieder Millionen für das MMORPG-Luftschloss ausgegeben wurden
von Leya Jankowski
YouTuber behauptet, der Chef von Ashes of Creation hätte sein MMORPG verkauft, gibt anderen die Schuld
von Cedric Holmeier

Seit dem Release von Guild Wars Reforged tun die Entwickler viel, um die Rückkehr zum Vorgänger des heute noch beliebten MMORPGs schmackhaft zu machen. Der neue Spielmodus ist dabei nur eine von vielen Änderungen. Wie das Comeback lief, erfahrt ihr hier: 20 Jahre alter MMORPG-Klassiker Guild Wars feiert starkes Comeback, bringt Gefühl von damals zurück

Quelle(n): pcgamer.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
MMORPG Liste meisten Spieler WoW

Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (Update für STO)

Guild Wars 2 Raids 2026

Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

Guild Wars 3 Titelbild Spielcharakter Ritter

Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude

Entenburg Tier List MMORPGs 2026

Deutscher YouTuber macht Tier List für die MMORPGs ab 2026, glaubt nur bei 2 Online-Rollenspielen an den großen Erfolg

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx