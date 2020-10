Das MMORPG Guild Wars 2 soll 2021 die nächste Erweiterung „End of Dragons“ bekommen. Doch Details dazu gibt es bisher kaum. Ein neuer Leak verspricht viele interessante Inhalte – Doch wie realistisch ist das?

Was sagt der Leak? Laut Leak soll sich die neue Erweiterung „End of Dragons“, zu der es schon einen Trailer gibt, um den Unterwasser-Drachen mit dem Namen Solthnys drehen. Die Entwicklung dafür sollen Mitte 2019, noch unter dem Chef Mike Zadarojny, begonnen haben.

Der Leak verspricht:

2 neue spielbare Rassen – Tengu und Largos – die sofort auf Stufe 80 beginnen und keinen Zugriff auf die alten Story-Lines haben

Zwei neue Städte zu den Rassen, Dominion of Winds und Shing Jea

Spieler-Housing, das sich an Gildenhallen orientieren soll

Schreiber und Juwelier auf 500

6 neue Gebiete, die zu 85 % an Land und zu 15 % Unterwasser liegen

Neue Elite-Spezialisierungen für jede Klasse, wobei der Leak nur 5 von 9 Klassen benennen konnte

Spirit-Gems als neue Erweiterung der Ausrüstung

Neue Abenteuer, Erfolge und Skins

Kein neues Reittier – dafür wurde der Schweberochen bereits zum Unterwasser-Rettier umgebaut

Raids und Fraktale sollen abseits der Erweiterung erscheinen

PvP und WvW sollen neue Belohnungen bekommen, aber es fehle an Ressourcen für große Updates

Dieser Teaser zur Erweiterung wurde überraschend im März veröffentlicht.

Wie glaubwürdig ist das? Bereits im September tauchte der Leak zur Erweiterung „End of Dragons“ das erste Mal auf. In den vergangenen Tagen wurde er häufig geteilt und auch in Streams diskutiert. Veröffentlicht wurde lediglich ein Text auf pastebin.com, zusammengestellt von einer Person, die Insider-Infos haben will. Wer genau dahintersteckt, lässt sich nicht sagen.

Guild Wars 2 hatte bereits 2017 mit einem großen Leak zu kämpfen, als nahezu die gesamte Erweiterung Path of Fire verraten wurde. Damals gab es jedoch auch Bilder, die nach außen gedrungen sind.

Vieles in dem Text klingt nach den Wünschen eines Spielers. End of Dragons würde nach der Beschreibung die größte Erweiterung bisher werden. Das scheint angesichts der Massenentlassung Anfang 2019 eher unwahrscheinlich. Trotzdem schauen wir uns die genannten Punkte im Detail an.

Neue Rassen sind möglich, aber unwahrscheinlich

Was sagt der Leak zu den Rassen? Laut Leak sollen mit End of Dragons 2 neue spielbare Rassen erscheinen, die jedoch ganz anders werden, als die bisherigen 5:

Sie starten direkt auf Level 80, statt auf Level 1

Sie haben keine eigenen Rassen-Fertigkeiten

Sie sollen nicht die alte Story spielen können

Sie bekommen ähnliche Skelette wie Menschen oder Charr bei den Tengu. Dadurch sollen die Rüstungen leicht anpassbar an die Charaktere sein

Tengus, die vogelartigen Wesen, gibt es bereits seit Guild Wars 1. Viele Spieler wünschen sie sich als spielbares Volk

Wie realistisch ist das? Neue spielbare Rassen stehen bei einigen Fans von Guild Wars 2 hoch im Kurs. Sie gehören zu den Features, die sich Spieler für eine neue Erweiterung wünschen. Zudem hatte jede bisherige Erweiterung im Spiel eine Besonderheit, sei es die erste neue Klasse (HoT) oder die Reittiere (PoF).

Doch Guild Wars 2 kämpft vor allem damit, dass den Erweiterungen (langfristiger) Content fehlt. Nach wenigen Tagen waren die Inhalte von PoF durchgespielt und neue Episoden der Eisbrut-Saga binden häufig sogar nur einige Stunden.

Neue Rassen sind aufwendig und bieten gleichzeitig für viele Spieler, die nicht twinken oder sich direkt auf eine neue Rasse stürzen, keinen Mehrwert. Es ist unwahrscheinlich, dass die Entwickler als großes Feature für End of Dragons auf etwas setzen, das nur einen Teil der Spieler überhaupt interessieren wird.

Neue Elite-Spezialisierung sind Pflicht, doch werden es diese?

Was sagt der Leak zu den Elite-Spezialisierungen? Laut Leak sollen bereits 5 der 9 Elite-Spezialisierungen (jede Klasse bekommt eine) bekannt sein:

Elementarmagier: Assassinen-Spec mit zwei Pistolen – Soll sehr akrobatisch sein und „magische“ Kugeln für die Waffen enthalten

Wächter: Schamanen-Spec mit Totems, die pulsieren und Effekte bringen. Als Waffe setzt er auf den Dreizack, den es bisher nur Unterwasser gibt

Nekromant: Eine Art Hexenmeister mit Kurzbogen – Soll AoE-Effekte und einen untoten Diener als Abbild von einem selbst bekommen.

Mesmer: Barden-Spec mit Musik und einer Flöte

Waldläufer: Beastmaster-Spec mit einer Art Peitsche und Glyphen, die an den Elementarmagier angelehnt sein sollen.

Die Klassen Krieger, Dieb und Ingenieur sollen ebenfalls Unterwasser-Waffen für ihre Spezialisierungen bekommen. Der Widergänger wird in dem Leak gar nicht erwähnt

2015 wurden Waldläufer zu Druiden, nun sollen sie einen starken Fokus auf Tierbeherrschung bekommen?

Wie realistisch ist das? Neue Elite-Spezialisierungen gehören zu dem Inhalt, der eigentlich Pflicht für eine neue Erweiterung in Guild Wars 2 ist. Sie erweitern die Klassen um neue Waffen und Spielweisen und waren bisher auch in den anderen beiden Add-ons enthalten.

Allerdings bezweifeln viele Spieler, dass so viele Wasser-Waffen eingesetzt werden. Zwar könnte man Speer, Harpune und Dreizack auch an Land verwenden, aber reine Unterwasser-Spezialisierungen sind eigentlich ausgeschlossen – Dafür bietet der bisherige Content in Guild Wars 2 zu wenige Einsatzmöglichkeiten.

Viel Content für eine Erweiterung, die aus der Not geboren wird

Was ist auffällig an dem Leak? Neben den spielbaren Völkern und den Elite-Spezialisierungen verspricht der Leak sehr viele Neuerungen, wie Housing, ein komplett neues Ausrüstungssystem und vieles mehr.

Außerdem soll die Erweiterung 6 große Gebiete enthalten, darunter der Echowald, die Insel Shing Jea mit einem großen Meta-Event, Kaineng und 3 weitere Zonen.

Damit hätte End of Dragons die meisten Gebiete aller Erweiterungen (Hot brachte 4 Gebiete + 2 Gildenhallen, PoF enthielt 5 und 1 Gildenhalle) und würde zudem viele Neuerungen drumherum bieten.

Heart of Thorns brachte nur 4 neue Gebiete, doch die waren vertikal und boten oft mehreren Ebenen.

Wie realistisch ist das? End of Dragons wirkt ein bisschen wie eine Erweiterung, die aus der Not geboren wurde. Laut Jessica Price, einer ehemaligen Mitarbeiterin von ArenaNet, die sich im Streit getrennt haben, soll es Pläne gegeben haben, nach denen Guild Wars 2 bereits mit der Staffel 4 der Lebendigen Welt hätte enden können.

Diese wurden jedoch verworfen, möglicherweise aufgrund von Druck durch NCSoft, die lieber mehr Geld mit Guild Wars 2 verdienen wollten, anstatt sich auf neue Projekte von ArenaNet zu verlassen. Davon wurden anscheinend welche durch die Entlassungen 2019 eingestellt.

Der Teaser zur neuen Erweiterung kam zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel ordentlich schwächelte. Nichts deutete auf ein solch großes Projekt hin. Dass es aber plötzlich größer werden soll, als die von längerer Hand geplanten Erweiterungen, scheint erstmal unrealistisch.

End of Dragons – Das wäre realistisch

Für die neue Erweiterung erwarte ich auf jeden Fall neue Gebiete, eine neue Story, Gruppen-Inhalte und Elite-Spezialisierungen. Diese Inhalte allein werden jedoch viel Entwicklungszeit kosten.

Eine Besonderheit, wie neue spielbare Rassen, Erweiterungen am Ausrüstungs-System oder Housing, halte ich für möglich. Alle drei aufeinmal scheinen mir jedoch unwahrscheinlich.

Der Leak enthält meiner Meinung nach viele Dinge, die sich Spieler wünschen, aber übertreibt an einigen Stellen auch, wie etwa mit 2 neuen Städten für die Rassen. Da schon die aktuellen Städte wie der Hain oder Rata Sum kaum genutzt werden, wäre das viel verschwendete Entwickler-Zeit.

Trotzdem regt der Leak etwas zum Spekulieren und Träumen an. Darum die Frage an euch: Was erwartet ihr von End of Dragons? Ich selbst freue mich auf die Gebiete, obwohl das Setting mich nur bedingt glücklich macht.