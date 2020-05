6 Online-Spiele und MMOs im Mai 2020, die wir empfehlen

Der Monat Mai hält mehrere Feiertage bereit, die angesichts der aktuellen Corona-Situation zum Zocken einladen. Wir haben deshalb 6 Online-Spiele und MMOs herausgesucht, die wir euch besonders ans Herz legen können.

Was sind das für Spiele? In diesem Beitrag haben wir verschiedene Online-Spiele gesammelt, die euch im Mai etwas Besonderes bieten. Dazu zählen der Release des Spiels, eine Erweiterung oder besondere Events, die in diesem Zeitraum stattfinden.

Auf der letzten Seite des Artikels findet ihr zudem einen Ausblick auf weitere Highlights, die im Mai anstehen, die aber kein konkretes Datum haben oder erst spät im Monat stattfinden.

Die ausgewählten Titel sind dabei bunt gemischt und haben eine zufällige Reihenfolge.

Legends of Runeterra – LoL-Kartenspiel

Genre: Kartenspiel | Entwickler: Riot Games | Plattform: PC, iOS, Android | Release-Datum: 28. April 2020 | Modell: Free2Play

Was ist Legends of Runeterra? Das Kartenspiel zu League of Legends erinnert an eine Mischung aus Hearthstone und Magic: The Gathering. So sind beide Spieler innerhalb eines Zuges abwechselnd an der Reihe und können mit Sofort-Zaubern die Aktion des Gegners sabotieren.

Das sorgt für anspruchsvollere Kämpfe und mehr Abwechslung als beispielsweise in Hearthstone, geht jedoch nicht zu stark in die Tiefe, damit auch Anfänger sich schnell zurechtfinden. Ein Match dauert dabei in der Regel nicht länger als 15 Minuten.

Tipps zum Einstieg in das kostenlose Kartenspiel findet ihr im MeinMMO Anfänger-Guide zu Legends of Runeterra.

Das sind die Highlights von Legends of Runeterra

Das LoL-Kartenspiel bietet euch:

3 verschiedene Spielmodi, darunter Expeditionen, bei denen ihr euch ein Deck zufällig zusammenstellen müsst (ähnelt der Arena in Hearthstone).

Über 350 verschiedene Karten, von denen ihr maximal 3 gleichzeitig in euer Deck bestehend aus 40 Karten aufnehmen könnt.

Bekannte Helden und Kreaturen aus League of Legends.

Ein sehr faires Bezahlsystem, das nicht auf Karten-Packs, sondern den Direktkauf setzt.

Ein Update-Plan für mehrere Jahre.

Warum solltet ihr LoR im Mai spielen?

Am 28. April fand der offizielle Release von Legends of Runeterra statt. Dabei erschien das Spiel auch für Android und iOS, sodass ihr es unterwegs oder entspannt auf dem Tablet im Bett liegend spielen könnt.

Gleichzeitig wurden eine komplett neue Region, 120 neue Karten und Login-Prämien eingeführt. Das sind viele Neuerungen, die auch die derzeitige Balance etwas durcheinandergebracht haben. Ein guter Zeitpunkt also, um in das Kartenspiel einzusteigen.