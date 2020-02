Legends of Runeterra, das LoL-Kartenspiel, befindet sich seit Ende Januar in der offenen Beta. Doch das Interesse geht schon jetzt zurück. Was plant Riot Games dagegen?

Wie geht es LoR gerade? Legends of Runeterra startete am 24. Januar in die offene Beta und viele Fans waren gespannt auf das neue Kartenspiel. So schalteten am Release-Tag über 52.000 Menschen gleichzeitig auf Twitch ein.

Doch das Interesse an LoR geht schon 10 Tage nach dem Start spürbar zurück. Das gilt sowohl für die Streaming-Plattform als auch für Google Trends und unsere Webseite MeinMMO.

Was tut Riot dagegen? Doch Riot Games hat große Pläne für Legends of Runeterra. Einige davon verriet Executive Producer Jeff Jew in einem Interview mit PCGamer.

Er spricht von regelmäßigen Updates, neuen Kartensets und dem gleichen Support, den auch League of Legends bekommt.

LoR solchen gleich Support wie LoL bekommen

Was ist für LoR geplant? In dem Interview hat Jeff Jew erzählt, wie das Kartenspiel Legends of Runeterra zukünftig weiterentwickelt werden soll:

Es sind monatliche Updates geplant, die zu Beginn vor allem aus Balancing und Bugfixes bestehen.

Bereits jetzt wird an mehreren neuen Karten-Sets gearbeitet, von denen die Ersten sogar schon spielbar sind und intern getestet werden.

Es sind neue Spielmodi geplant.

Man arbeitet bei Riot Games an einer Roadmap für mehrere Jahre, die auch mit den Spielern kommuniziert werden soll.

Im Fokus steht zurzeit aber noch der globale Release, der bald stattfinden und dann auch eine Mobile-Version enthalten soll. Danach sollen dann die größeren Updates folgen.

Wie hoch ist die Priorität des Spiels? Legends of Runeterra soll anscheinend nicht nur ein kleines Nebenprojekt werden, sondern eine größere Rolle bei Riot Games spielen.

Jew zieht dabei einen Vergleich zu League of Legends und sagt, dass LoR den gleichen Support bekommen soll:

Wir hoffen, dass etwas bei allen ankommt, nämlich dass wir Legends of Runeterra mit dem gleichen Maß an Service und Engagement behandeln, wie League of Legends selbst.

Dass Riot Games dies durchaus leisten kann, zeigt Teamfight Tactics. Das Spiel bekam bereits nach 5 Monaten ein komplett neues Set an Champions und ein weiteres erscheint im März. Zudem gibt es hier alle zwei Wochen Neuerungen und Balance-Anpassungen.

Set-Rotationen sollen die Meta frisch halten

Was macht LoR anders? Durch eine andere Monetarisierung und dem Wegfall von zufälligen Karten-Paketen haben die Entwickler weniger Angst davor, ihre Sets zu rotieren und Karten stark zu nerfen. Dadurch soll es regelmäßig zu einer frischen Meta kommen:

Der Grund, warum andere Kartenspiele nicht immer gut balancen, liegt meiner Meinung nach darin, dass die Spieler ein Vermögen ausgeben, um die Decks zu erstellen. Wenn du 50 oder 100 Dollar ausgegeben hast, um die Karten zu sammeln, dann würden wir auch zögern, Änderungen vorzunehmen, weil du dich dann schlecht fühlen würdest. Jeff Jew

Wie stellen sich die Entwickler die Meta vor? So soll es in jedem Kartenset 10 spielbare Decks geben, die alle in einer guten Win/Loss-Ration zueinander stehen. Den Entwicklern ist bewusst, dass das ein sehr ambitioniertes Ziel ist, da in vielen Kartenspielen meist 3 bis 5 Decks dominieren. Der Spieler, der als Erstes den höchsten Master-Rang erreicht hat, hat vor allem auf ein Deck gesetzt.

Außerdem sollen die Sets auf klassische „Filler“ verzichten, also Karten, die sowieso nicht eingesetzt werden, sondern nur dazu dienen die Zahl der verfügbaren Karten anzuheben.