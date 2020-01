Legends of Runeterra geht an den Start. Wir verraten euch, wie ihr beim LoL-Kartenspiel mitmachen könnt und was ihr beachten müsst.

Das lange Warten für viele Fans ist bald vorbei, denn Legends of Runeterra (LoR), das Kartenspiel im Universum von „League of Legends“, startet in die offene Beta. Für viele Spieler ist das endlich ein richtiger Konkurrent zu Hearthstone, nachdem Gwent eher mäßigen Erfolg hatte. Vor allem bietet League of Legends viele Charaktere und jede Menge Story, sodass Fans des MOBAs sich auch im Kartenspiel schnell zurechtfinden sollten.

Wie kann man mitspielen? Ab dem 24. Januar (also ab morgen) beginnt die offene Beta. Das bedeutet, dass jeder mitspielen kann der will. Wer sich jetzt schon registrieren möchte, kann das auf der offiziellen Website von Legends of Runeterra tun.

Wie funktioniert LoR? In den Grundlagen funktioniert LoR wie viele andere Kartenspiele auch. Das bedeutet, dass immer zwei Spieler gegeneinander antreten und abwechselnd ihre Züge ausführen. LoR hat allerdings mehr Spielphasen, sodass sich Angriff und Verteidigung häufiger abwechseln und für mehr taktische Tiefe sorgen. Außerdem können Charaktere aufgewertet werden.

Die grundlegenden Mechaniken dürften den meistern Spielern bereits bekannt sein. Es gibt Lebenspunkte und Angriffskraft bei den Karten, die darüber entscheiden, wie viel ein Charakter einstecken oder austeilen kann. Aufgepeppt wird das Ganze durch Zauberkarten, die mächtige Effekte entfesseln und das Schlachtenglück drehen können.

Besonders ist hier die Mechanik des „Zaubermanas“. Wenn man Mana (die Ressource zum Ausspielen von Karten) aus der Vorrunde nicht ausgibt, dann kann ein Teil davon in der nächsten Runde exklusiv für das Spielen von Zaubern genutzt werden. So verfällt ungenutztes Mana nicht direkt, sondern kann eine zusätzliche, spannende Komponente sein.

Insgesamt will Legends of Runeterra mehr taktische Tiefe bieten als andere Kartenspiele und damit auch eine klare kompetitive Komponente einbauen.

Warum wird LoR so heiß erwartet? Viele Spieler sind von den aktuellen Kartenspielen frustriert. Vor allem Hearthstone hat in den letzten Jahren einen schlechteren Ruf bekommen, weil Zufallsmechaniken aus Sicht einiger Spieler Überhand nehmen oder das Spielen auf hohem Niveau schlicht zu teuer ist.

Genau diese frustrierte Spielgruppe sowie alle Fans von League of Legends will Legends of Runeterra ansprechen.

Wird der Fortschritt zurückgesetzt? Nein, das wird nicht mehr geschehen. Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass es keine geplanten Resets mehr geben wird. Alles, was ihr euch in der offenen Beta erspielt, wird also wohl auch nach dem Launch des Spiels noch zur Verfügung stehen. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um schon damit zu beginnen, sich eine Sammlung aufzubauen.

Ist das Spiel Pay 2 Win? Legends of Runeterra will, anders wie etwa Hearthstone, sein Geld vornehmlich über den Verkauf von kosmetischen Belohnungen einnehmen. Dabei geht es primär um neue Schlachtfelder oder kleine Wächter, die bei den Matches zuschauen. Auch Emotes und andere Optionen der Personalisierung wird es geben.

Manch ein YouTuber denkt aber auch, dass das Spiel noch viele Baustellen hat …

Wann ist der offizielle Release? Ein konkretes Release-Datum für Legends of Runeterra gibt es noch nicht. Man peilt jedoch „die erste Hälfte von 2020“ an, sowohl für PC als auch für Mobile. Allerdings dürfte die Beta wohl fließend in den Launch übergehen. Die Entwickler haben schon jetzt angekündigt, in den kommenden 12 Monaten neue Kartensets zu veröffentlichen und so ständig Änderungen an der Meta vorzunehmen.

Werdet ihr bei Legends of Runeterra reinschauen? Oder lässt euch dieses Kartenspiel kalt?