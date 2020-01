Ob als Anfänger oder Profi: In Kartenspielen wie Legends of Runeterra benötigt ihr eine vollständige Kartensammlung, wenn ihr auf alles vorbereitet sein wollt. Wir zeigen euch, wie ihr am schnellsten Karten freispielen könnt.

Wozu brauche ich Karten? Mit Karten baut ihr in Legends of Runeterra die Decks, mit denen ihr gegeneinander antretet. Decks bestehen aus 40 Karten, inklusive bis zu sechs Champions.

Verschiedene Decks eröffnen euch unterschiedliche Möglichkeiten, den Gegner zu besiegen und unterscheiden sich im Spielstil. Drei spannende Einsteiger-Decks mit verschiedenen Spielweisen haben wir euch schon vorgestellt.

Wollt ihr aber eigene Decks bauen, habt bei anderen Spielern tolle Decks gesehen oder sucht nach einer guten Konter-Möglichkeit, braucht ihr erst die richtigen Karten. Die könnt ihr zwar teilweise kaufen, könnt sie aber auch einfach freispielen.

Karten freispielen – Tipps und Tricks im Video

Der YouTuber Cirouss hat zu diesem Thema eigens ein YouTube-Video gedreht, das sich darum dreht, wie ihr am besten und schnellsten Karten freispielen wollt. Unser Guide erklärt es euch im Detail und im Video könnt ihr euch ansehen, wie das alles im Spiel selbst funktioniert. Das Video haben wir hier für euch eingebunden:

Schnell an Karten kommen – So geht’s

Wie komme ich an Karten? In Legends of Runeterra gibt es drei Möglichkeiten, um an Karten zu kommen:

Als Belohnung aus Kisten und Kapseln

Hergestellt aus Splittern oder Wildcards

Gekauft durch Wildcards (wöchentlich limitiert)

Da wir euch hier zeigen wollen, wie ihr ohne Käufe weiter vorankommt, gehen wir vor allem auf die ersten beiden Möglichkeiten ein. Den Kauf erklären wir euch aber ebenfalls am Ende kurz.

Hinweis: Ihr erhaltet tägliche Aufgaben, die ihr erledigen könnt und ein mal pro Woche einen Tresor. Diesen solltet ihr möglichst auf Stufe 13 (Maximum) spielen, um die höchste Belohnung abzugreifen. Das erfordert einiges an EXP.

Die benötigten EXP und euer Fortschritt beim wöchentlichen Tresor sowie die zu erwartenden Belohnungen lassen sich über „wöchentlicher Tresor“ einsehen.

Trick: Die Regionen richtig nutzen

Was sind Regionen? Einen großen oder sogar den größten Teil der Karten werdet ihr über die Regionen freispielen können. Das sind einzelne „Reisen“ durch die Gebiete, die in Legends of Runeterra eine Rolle spielen.

Unter dem Menüpunkt „Belohnungen“ könnt ihr die Regionen einsehen und wechseln. Zur Verfügung stehen euch:

Demacia

Freljord

Noxus

Ionia

Piltover & Zhaun

Schatteninseln

Ihr könnt auch immer direkt ablesen, wie weit ihr schon seid.

Jede Region gewährt euch 20 Belohnungen und jede Belohnungsstufe erfordert mehr Erfahrungspunkte. In den einzelnen Regionen schaltet ihr vorrangig Karten aus der entsprechenden Region frei, habt aber auch Chancen auf Wildcards und Splitter.

So spielt ihr richtig mit den Regionen: Wichtig ist, dass ihr zwischen den Regionen ständig wechselt. Als Faustregel gilt: Wechselt alle vier Level. Das bedeutet:

Bringt erst eine Region auf Stufe 4. Dann alle anderen Regionen.

Erreicht anschließend mit einer Region Stufe 8. Anschließend mit allen anderen.

Macht immer so weiter in Vierer-Schritten.

Alle Regionen bieten auf Stufe 8 eine Champion-Kapsel.

Der Gedanke dahinter ist, dass ihr grob alle vier Stufen eine Wildcard-Kapsel oder eine Champion-Kapsel erhaltet. In diesen bekommt ihr Wildcards, mit denen ihr beliebige Karten kaufen könnt oder Champions für neue Decks.

Tipp: Selbst, wenn ihr eine bestimmte Region nicht spielen wollt, schaltet trotzdem ihre Belohnungen frei. Ihr habt immer eine Chance auf eine Aufwertung in den Kapseln. Ein Mitarbeiter von Riot gab die Chancen auf ein Upgrade so an:

Truhe → Truhe +1 Rang: 20%

Kapsel → Wildcard-Kapsel: 5%

Kapsel → epische Kapsel: 10%

Epische Kapsel → Champion-Kapsel: 10%

Zufällige Karte → Wildcard der gleichen Seltenheit: 10%

Zufälliger Champion → Champion-Wildcard: 5%

Zufällige Karte → Seltenheit +1: 10%

Wildcard → Seltenheit +1: 10%

Diese haben laut dem Mitarbeiter sogar die Chance, sich zu verketten. Allerdings ist die Info vom November 2019 und er sagte, die Chancen „könnten in Zukunft sinken“. Es sind allerdings die aktuellsten uns bekannten Werte.

Erfahrungspunkte (EXP) farmen

So levelt ihr am effizientesten: Wenn ihr nun die Regionen richtig leveln wollt, gibt es einen Trick. In unserem Einsteiger-Guide für Legends of Runeterra haben wir euch bereits kurz erklärt, wie Erfahrungspunkte funktionieren.

Diese nehmen mit der Dauer, die ihr am Tag spielt, grundsätzlich ab. Der reddit-Nutzer AHK22222222222 hat allerdings ausgerechnet, wie ihr am Tag mit 40 Minuten auf einen Tresor der Stufe 13 am Dienstag (Reset-Tag) kommt:

Erlangt drei PvP-Siege für 1300 EXP – Etwa 30 Minuten

Gebt wiederholt in KI- und PvP-Spielen auf für 1125 EXP – Etwa 10 Minuten

Erledigt die tägliche Quest für 1000-1500 EXP

Das ergibt im Schnitt 3675 EXP pro Tag in 40 Minuten

Damit erhaltet ihr 25.725 EXP pro Woche

Die tägliche Mission kann auch „neu gewürfelt“ werden.

Auf diese Weise solltet ihr in kurzer Zeit viele Karten freispielen können. Einige Nutzer auf reddit schätzen, dass ihr so nach etwa sieben Wochen die gesamte Sammlung vervollständigt haben dürftet.

Karten herstellen

So stellt ihr Karten her: Habt ihr genügend Wildcards oder Splitter angesammelt, könnt ihr euch endlich Karten herstellen. Besucht dazu eure Sammlung und klickt dort auf „Karten“. Klickt dann links oben auf „Nicht im Besitz anzeigen“.

Nun solltet ihr ausgegraut sehen, welche Karten euch fehlen. Die Zahl rechts oben an der Karte zeigt an, wie viele Kopien ihr besitzt. Bis zu drei Kopien einer Karte sind möglich. Links neben der Karte seht ihr nun zwei Buttons, mit denen ihr die Karten herstellen könnt. Die Kosten betragen:

Eine Wildcard der entsprechenden Seltenheit

100 Splitter für eine gewöhnliche Karte

300 Splitter für eine seltene Karte

1200 Splitter für eine epische Karte

3000 Splitter für einen Champion

Splitter erhaltet ihr aus Kisten und als Belohnung für die Expedition oder aus dem wöchentlichen Tresor. Erhaltet ihr Karten, von denen ihr bereits drei Kopien besitzt, werden sie bei Erhalt automatisch in Splitter umgewandelt. Ihr könnt nicht, wie etwa in Hearthstone, Karten entzaubern.

Karten kaufen

Diese Möglichkeit gibt es noch: Wollt ihr nicht so viel Zeit investieren, könnt ihr pro Woche auch einige Wildcards im Shop kaufen. Diese sind aber limitiert und das Angebot wird jeden Dienstag zurückgesetzt. Es gibt:

3 Champion-Wildcards für je 300 Münzen

3 epische Wildcards für je 120 Münzen

6 seltene Wildcards für je 30 Münzen

6 gewöhnliche Wildcards für je 10 Münzen

Das ergibt 1500 Münzen pro Woche oder 21,99€ (das günstigste Münzen-Bundle, das mindestens 1500 Münzen gewährt). Mit dem Bundle habt ihr dann sogar noch 650 Münzen übrig, könnt alle drei Wochen also auf einen Kauf verzichten, wenn ihr immer alle Wildcards kauft.

Vielen Spielern gefällt dieses Prinzip bereits besser als die Erweiterungen von Hearthstone. Auch unser Redakteur Alex hat mit Legends of Runeterra richtig viel Spaß: