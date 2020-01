Das LoL-Kartenspiel Legends of Runeterra hat mit der offenen Beta begonnen. Unser Autor Alexander Leitsch hat sich das neue Online-Kartenspiel in der Welt von League of Legends genauer angesehen: Er hatte überraschend viel Spaß damit.

Was ist Legends of Runeterra? Bei Legends of Runeterra handelt es sich um ein Kartenspiel im Universum von League of Legends, das zusammen mit 5 weiteren Titeln im Oktober 2019 angekündigt wurde. Im Kartenspiel treten zwei Spieler gegeneinander an, die sich abwechselnd attackieren oder ihren Nexus verteidigen.

Es gewinnt der Spieler, der am Ende die Lebenspunkte des Gegners auf 0 bringt. Eingesetzt werden dafür Decks bestehend aus 40 Karten, wobei ihr insgesamt auf über 300 Karten von 6 unterschiedlichen Fraktionen zurückgreifen könnt.

Wer hat Legends of Runeterra für MeinMMO angespielt? Unser Autor Alexander Leitsch spielt gerne nebenbei Hearthstone und verfolgt einige bekannte YouTuber aus der Szene.

Schon vor dem Start der offenen Beta von Legends of Runeterra am 24. Januar hat er das Kartenspiel intensiv verfolgt. Nun durfte er selbst Hand anlegen und ist nach einigen Runden voll überzeugt.

Neues LoL-Kartenspiel wird wie Hearthstone – Aber mit weniger Zufall

LoR hat gute Tutorials, die wirklich alles erklären

Wie war der Einstieg in LoR? Der Einstieg in Legends of Runeterra ist anfängerfreundlich. Selbst wenn ihr noch nie ein Kartenspiel am PC gespielt habt, werdet ihr euch sofort zurechtfinden. Jeder einzelne Spielzug wird im Tutorial genau erklärt.

Für mich waren die ersten Missionen entsprechend einfach, wobei man die Basics lernen muss:

In jeder Runde kommen beide Spieler zum Zug. So wird immer eine Aktion durchgeführt, danach darf der Gegner darauf reagieren.

In einer Runde ist immer abwechselnd ein Spieler der Angreifer, während der andere den Angriff abwehren kann.

Benötigt werden für das Ausspielen von Karten Manapunkte, die sich zu jedem Spielzug wiederaufladen und vermehren. Zudem gibt es bis zu 3 „Zaubermana“, welches vom übrigen Mana zwischengespeichert wird.

Es gibt unterschiedliche Kartenarten: Kreaturen, Champions und Zauber. Besonders die mächtigen Champions, die aus bekannten LoL-Charakteren bestehen, beeindrucken dadurch, dass sie sogar im Kampf aufsteigen und sich so verbessern können.

Von Beginn an gefällt mir, dass sich Legends of Runeterra deutlich dynamischer anfühlt als beispielsweise Hearthstone, wo man während des gegnerischen Zugs nicht reagieren kann. Zwar sind die ersten Siege gegen die KI noch sehr konstruiert, aber trotzdem haben sie einen gewissen Spaßfaktor.

Nach dem Abschluss der ersten Tutorial-Missionen habe ich dann die Option, das Spiel in KI-Kämpfen noch besser kennenzulernen oder mich direkt in die Kämpfe mit anderen Spielern zu stürzen.

Anfängern würde ich dabei empfehlen wirklich alles an KI-Kämpfen mitzunehmen, da auch besondere Mechaniken der Karten wie Überwältigen, Herausforderer oder Robust erklärt werden. Zudem lernt ihr viele der Champions und Karten bereits kennen.

Zusätzlich erhaltet ihr viele neue Karten als Belohnung, aus denen dann wiederum Decks gebaut werden können.

Der erste Kampf gegen andere Spieler

Wie liefen meine ersten Kämpfe? Für die ersten Duelle mit anderen Spielern habe ich die vorgefertigten Decks verwendet. Dabei stehen direkt drei zur Auswahl:

Ein Deck bestehend aus Karten der Fraktionen Freljord und Demacia

Ein Deck bestehend aus Karten von Ionia und Piltover&Zhaun

Ein Deck mit Karten von Noxus und den Schatteninseln

Sie bringen mir auch direkt eine wichtige Mechanik bei: Decks können immer nur Karten aus zwei Fraktionen von Runeterra enthalten. Zudem kann ich maximal 6 Champions in ein Deck packen.

Meine ersten beiden Runden spiele ich mir Freljord und Demacia. Und es läuft verdammt gut.

Spiel 1: In meinem ersten Match bekomme ich den Champion Braum recht früh auf die Hand und schaffe es sogar ihn aufleveln zu lassen. Dafür muss er nur insgesamt 10 Schaden vom Gegner einstecken.

Das Coole dabei ist, dass Braums Fähigkeit „Erholung“ ist. So regeneriert er am Ende des Zugs wieder alle seine Lebenspunkte. Aufgestiegen beschwört er dann jedes Mal, wenn er Schaden erleidet, einen 3/3 Poro. Damit überrenne ich meinen ersten Gegner.

Spiel 2: Meine zweite Runde LoR wiederum gewinne ich dank der Karte „Für Demacia“. Diese verleiht all meinen Verbündeten +3/+3 für diesen Zug. Schon während des gesamten Matches hatte ich immer mehr Kreaturen auf dem Feld als der Gegner.

Entsprechend überrenne ich ihn einfach mit dem Buff und bringe seinen Nexus in einem Zug von 14 auf 0 Lebenspunkte.

Wie ging es weiter? Von meinen Siegen beflügelt wechsele ich das Deck und spiele die erste Runde Ionia und Piltover/Zhaun. Da kommen schließlich auch meine Lieblingschampions Caitlyn und Jinx aus LoL her.

Auch wenn ich auf Caitlyn verzichten muss, da sie noch kein Teil von LoR ist, starte ich optimistisch in das erste Match. Diesmal jedoch stecke ich zwei Niederlagen in Folge ein, auch weil ich von der Karte „Für Demacia“ überrannt wurde.

Daraufhin starte ich dann meine ersten Experimente mit eigenen Decks.

5 Dinge, mit denen Legends of Runeterra besser als Hearthstone sein will

Eine Kartenauswahl, die zu Beginn erschlagen kann

Wie baut man ein Deck? In Legends of Runeterra dreht sich natürlich alles um das Bauen eigener Kartendecks. Dabei stehen mir direkt zum Start rund 100 Karten zur Verfügung. Das muss aber auch so sein, immerhin starte ich direkt mit 3 Decks mit jeweils 40 Karten.

Während ich zum Start erst etwas von der Menge an Karten erschlagen wurde, relativierte sich das schnell. Immerhin kann ich ja nur Karten aus zwei Fraktionen zusammenstellen.

Neue Karten kann ich mir dabei auf unterschiedlichen Wegen verdienen:

Die ersten neuen Karten erhalten ich über einen Belohnungspfad. Dieser lässt sich über das Tutorial oder Matches gegen andere Spieler vervollständigen.

Zudem gibt es einmal pro Woche Truhen im Tresor, die ebenfalls Karten enthalten können.

Ingame gibt es die Währung „Splitter“, über die sich gezielt Karten herstellen lassen.

Falls ihr doch eine spezifische Karte haben möchtet, könnt ihr diese für Echtgeld kaufen. Anders als bei anderen Kartenspielen kauft ihr keine Packs, sondern direkt eine Wildcard. Die lässt sich gegen jede beliebige Karte der entsprechenden Seltenheit eintauschen.

Mein erstes eigenes Deck: Da ich in den ersten Matches gelernt habe, dass sich viel auch um Geschwindigkeit in Legends of Runeterra dreht, beschließe ich sowas wie ein „Rush-Deck“ zu bauen: Möglichst viele und günstige Kreaturen, mit denen ich schnell den Gegner ausschalte. Ich wähle dafür Ionia und Piltover&Zhaun.

Das erste Match gewann ich, das zweite wiederum nicht. Jetzt bin ich mir unschlüssig, ob mein Deck wirklich funktioniert oder nicht. Aber ich habe ja noch viel Zeit, um genau das herauszufinden und neue Decks auszuprobieren.

In die Expeditionen habe ich noch nicht reingeschaut. Sie ähneln der Arena in Hearthstone, bei der ihr euer Deck aus zufällig angebotenen Karten zusammenstellen müsst. Der Eintritt kostet jedoch wahlweise Echtgeld oder 3.000 Splitter. Die habe ich mir noch nicht ganz erspielt.

Perfekte Mischung aus Hearthstone und Magic

Was ist mein Fazit zur LoR? Nach den ersten Stunden in Legends of Runeterra bin ich für mich zum Schluss gekommen, dass ich auf jeden Fall viel Zeit in das Kartenspiel investieren werde.

Es bietet durch seine Spielweise viel Spaß und vor allem Dynamik:

Man spielt immer abwechselnd und wartet nicht einen ganzen Zug.

Man kann mit Schnellzaubern auf Gegner reagieren.

Man spielt taktisch anders, wenn man Angreifer oder Verteidiger ist.

Champions können innerhalb eines Matches aufsteigen, was den Verlauf komplett ändern kann.

Damit liegt Legends of Runeterra für mich klar vor Hearthstone.

Allerdings ist das Spiel bei Weitem nicht so komplex und umfangreich wie Magic: The Gathering. Denn genau das hat mich von dem Kartenspiel immer abgehalten. Ich möchte mich nicht ewig einarbeiten, sondern nutze die Kartenspiele als lustigen Zeitvertreib.

Darum bin ich mit Magic nie warm geworden.

Legends of Runeterra ist für mich der perfekte Mix der beiden Spiele:

Es ist einfach zu lernen

fühlt sich dynamisch an

aber man muss auch Zeit investieren, um es am Ende zu meistern.

Für mich kommt zudem der positive Faktor hinzu, dass ich ein Fan von League of Legends bin. Während mir aber LoL-Runden für zwischendurch viele zu lange dauern, habe ich jetzt mit Legends of Runeterra genau mein Spiel gefunden.

Wie kann ich bei Legends of Runeterra mitmachen? Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch vorab registrieren und auf eine Einladung in die Beta hoffen.

Ansonsten ist das Kartenspiel Free2Play und soll im Laufe von 2020 erscheinen. Dabei ist nicht nur eine PC-, sondern auch eine Mobile-Version geplant.

Nicht alle sind jedoch von Legends of Runeterra so überzeugt, wie unser Autor: