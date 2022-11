Hearthstone: Wir enthüllen den Geißelzähmer – und die Rückkehr der „Zombiester“

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Der Geißelzähmer dürfte sich als ziemlich solide „Allround“-Karte erweisen, die in vielen Jäger-Decks einen Platz findet. Denn egal ob man bereits recht früh ein etwas schwächeres Zombiest haben möchte, oder später eine größere Kreatur mir höheren Manakosten und stärkeren Effekten, der Geißelzähmer ist ziemlich vielseitig. Im Gegensatz zu vielen anderen Karten ist er also sowohl im Early- als auch im Late-Game zu gebrauchen.

Was ist ein Zombiest? Wer schon zu „Ritter des Frostthrons“ gespielt hat, der dürfte sich an Zombiester noch erinnern, denn die untote Variante von Rexxar, der „Todespirscher Rexxar“ konnte sie als Heldenfähigkeit zusammensetzen.

