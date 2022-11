Hearthstone schenkt euch jetzt Packungen für 180 €, wenn ihr es lange genug ignoriert habt

Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Auf reddit ist das ein großes Thema und Spieler vermuten, dass die Zeit der Inaktivität hier eine wichtige Rolle spielt. Genauer geht man davon aus, dass es um den „Constructed“-Spielmodus geht und wie lange Spieler dort inaktiv waren. Denn Nutzer berichten davon, 150 Packungen erhalten zu haben, obwohl sie am Vortag noch Battlegrounds spielten – allerdings seit Jahren kein Constructed. Hier scheint es also einen direkten Zusammenhang zu geben.

Damals lief der Test nur in Frankreich und im Vereinigten Königreich. Diesmal können auch Spieler aus Deutschland in den Genuss des Geschenks kommen.

Das steckt dahinter: Schon im Sommer berichteten wir über glückliche Spieler, die von Blizzard 150 Kartenpacks geschenkt bekamen . Damals erklärte Blizzard, dass es sich dabei um einen Test handelt. Dabei teilte man Spieler in verschiedene Gruppen ein und verteilte dann zwischen 20 und 150 Kartenpacks an die jeweiligen Spieler.

Verfällt das Geschenk irgendwann? Ja. Ihr müsst das Geschenk bis zum 31. Dezember 2022 einlösen. Macht ihr das nicht, dann verfällt es. Also wartet am besten nicht zu lange.

Was steckt drin? Das Geschenk teilt sich auf in 75 Standard-Packungen und 75 Packungen zu Schloss Nathria. Würde man die Packungen selbst kaufen, ergeben sich folgende Preise:

