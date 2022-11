Hearthstone bekommt eine Karte, mit der ihr direkt verlieren könnt

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Wahre Gefahr liegt woanders: Während man hier natürlich leicht sagen kann „Dann nehme ich diese Karte eben nicht in mein Deck“, liegt die wahre Gefahr von Knochenfürst Frostraunen in einem Zufallsfaktor. Denn richtig „gelackmeiert“ ist man, wenn man den Knochenfürst aus Versehen bekommt – das könnte vor allem Schamanen passieren, die ihre eigenen Diener mittels Evolution verbessern. Aber auch viele andere Karten, die zufällige Diener herbeirufen, könnten plötzlich auf Knochenfürst Frostraunen stoßen und damit den Countdown zum Untergang einleiten.

Was ist das für eine Karte? Knochenfürst Frostraunen ist ein legendärer, neutraler untoter Diener, der mit Werten von 6 / 6 für 6 Mana aufwarten kann. Auch sein Effekt ist ziemlich teuflisch, denn als Todesröcheln hat er: Für den Rest des Spiels kostet eure erste Karte in jedem Zug (0). Ihr sterbt in 3 Zügen.

