Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

In WoW: Warlords of Draenor tauchte er noch einmal auf – als Verfasser eines Briefes und ist direkt für die Geschichte eines der traurigsten NPC-Schicksale verantwortlich. Dort hatte er eine junge Elfe als Lehrling abgelehnt, die daraufhin dem Wahnsinn verfiel und von den Helden getötet werden musste.

Wer ist Astalor Blutschwur? Wer sich mit der Geschichte von Warcraft etwas besser auskennt, dem dürfte der Name bereits bekannt vorkommen. Astalor Blutschwur war die erste Person auf Azeroth, die in Kontakt mit einem Naaru kam. Er sorgte dafür, dass der Naaru M’uru nach Silbermond gebracht und später aus dessen Kräften die erste Blutritterin Lady Liadrin erschaffen wurde.

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Was für Kombinationen sind denkbar? Astalor dürfte in viele Decks auch „einfach so“ passen, da seine Manadurst-Effekte immer nützlich sind. Besonders stark könnte er aber etwa in Schurken-Decks sein, die Astalor mittels Schattenschritt mehrfach auf die Hand zurückholen können. Damit wäre es dann möglich, gleich mehrfach die 16 Schaden zu verursachen, wodurch vom gegnerischen Feld nicht mehr viel übrigbleiben dürfte.

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Was ist Manadurst? „Manadurst“ ist ein neues Schlüsselwort in „Marsch des Lichkönigs“ und findet sich vor allem auf Blutelfen-Karten. Manadurst-Karten haben einen zusätzlichen Effekt, wenn sie ausgespielt werden, während der Spieler die angegebene Menge Mana besitzt. Wohlgemerkt: Er muss keinen zusätzlichen Mana-Betrag bezahlen, sondern lediglich sein aktuelles, maximales Mana muss der Manadurst-Anforderung entsprechen.

Wobei das eigentlich gar nicht so stimmt. Denn Astalor Blutschwur ist eigentlich 3 Karten in einer!

In Hearthstone steht schon bald die Veröffentlichung der nächsten Erweiterung „Marsch des Lichkönigs“ an. Das Addon kommt mit 145 frischen Karten und bringt die neue Klasse, den Todesritter. Alle Karten werden im Vorfeld Stück für Stück angekündigt und enthüllt – und auch wir bei MeinMMO dürfen eine Karte vorstellen.

Insert

You are going to send email to