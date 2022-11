In WoW Dragonflight gibt es eine gesattelte Lava-Schnecke als Mount – So schaltet ihr sie frei

Das Mount „Shellack“ in World of Warcraft könnt ihr euch über einen Erfolg verdienen. Wir zeigen euch, wie der Erfolg aus Dragonflight funktioniert und wie das Schnecken-Reittier aussieht.

Was ist das für eine Belohnung? Es ist mittlerweile Tradition in WoW, dass ihr für bestimmte Erfolgs-Formate mit Reittieren belohnt werdet. Wer sich an frühere Erweiterungen zurückerinnert, der wird sich bestimmt noch das ein oder andere Mount erinnern, für das man Erfolge abschließen musste. So geht es auch in Dragonflight weiter.

Für das erfolgreiche Abschließen ausgewählter Erfolge in Instanzen auf einer bestimmten Schwierigkeit erhaltet ihr Shellack, auf Deutsch: Panzerklatscher.

Wie sieht Shellack aus? Bilder zum neuen Mount aus Dragonflight

Das ist bekannt: Wie wowhead berichtet, wurden die ersten Bilder des Mounts Shellack im jüngsten Beta-Build von WoW Dragonflight gefunden. Dataminer durchsuchen die neuen Patches des Spiels regelmäßig nach veränderten Inhalten.

So sieht es aus: Bei Shellack handelt es sich um eine Lava-Schnecke mitsamt Sattel und Geschirr. Der Panzer wirkt stachelig, robust und glüht rot/orange von innen heraus. Das Kettengeschirr führt vom Sattel zu einer Art Helm, den die Schnecke auf dem Kopf trägt. Durch zwei Löcher im Helm erstrecken sich zwei schmale Fühler, die sich unabhängig voneinander bewegen.

So sieht das neue Reittier Shellack in WoW Dragonflight aus

So schaltet ihr Shellack frei

Das ist der Erfolg: Gekoppelt ist Shellack an den Erfolg „Glory of the Dragonflight Hero“ (auf Deutsch ist das der Ruhm des Helden von Dragonflight). Das ist ein accountweiter Erfolg. Von euch wird verlangt, 25 Erfolge in Dungeons auf der Mythic-Schwierigkeit abzuschließen. Den Erfolg Glory of the Dragonflight Hero könnt ihr euch mit seinen Anforderungen auf wowhead anschauen.

Diese Art von Erfolgen, die an den mythischen Schwierigkeitsgrad gekoppelt sind, gibt es seit Legion. Schon in früheren Addons wurdet ihr für das Abschließen von dungeonspezifischen Erfolgen mit Mounts belohnt.

In Legion gab es für diesen Erfolg die Zügel des Leyfederhippogryphen

In Battle for Azeroth gab es für diesen Erfolg die Zügel des Obsidiankrolusks

In Shadowlands gab es für diesen Erfolg das Reittier Gieriger Fresser

Mit Shellack wird es dann für viele PvE-Spieler und Mount-Sammler Anreiz geben, die besonderen Achievements zu lösen.