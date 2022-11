WoW: Dragonflight bringt einen Charakter zurück, den ihr vor 18 Jahren gerettet habt

In der kommenden WoW-Erweiterung Dragonflight, trefft ihr einen alten Bekannten – und zwar einen, den ihr vor ewiger Zeit gerettet habt.

Auf den Dracheninseln von World of Warcraft finden sich bald alle großen Helden ein, aber auch eine ganze Reihe von kleineren und unbekannteren Persönlichkeiten zieht es an diesen Ort. Dabei trefft ihr nicht nur neue Bekanntschaften, sondern auch viele alte Charaktere, die ihr vielleicht vor fast zwei Jahrzehnten das letzte Mal gesehen habt. Mit dabei ist auch Naralex, eine der größten Schlafmützen von World of Warcraft.

Wer ist Naralex? Besonders Horde-Spieler, die bereits seit „Vanilla“ dabei sind, dürften mit diesem Namen noch etwas anfangen können. Falls ihr das nicht mehr wissen solltet, haben wir hier zwei kleine Hinweise: Das Brachland, die Höhlen des Wehklagens.

Damals war Naralex ein nachtelfischer Druide, der zusammen mit einigen Schülern die Höhlen des Wehklagens und die seltsamen Natur-Phänomene dort erforschen wollte. Allerdings wurden seine Schüler zu den berüchtigten „Druiden der Klaue“, die ihr im Dungeon bekämpfen musstet, denn sie wurden vom Alptraum verdorben.

Naralex „chillt“ in Classic in den Höhlen der Wehklagen. (Bildquelle: wowhead)

Naralex selbst konnte man im letzten Bereich des Dungeons finden, wo er auf einem Stein schlief, noch immer gefangen in der Welt des Albtraums. Beim letzten Kampf musste man seinen Körper gegen herannahende Feinde beschützen.

Letztlich wurde Naralex von den Helden gerettet und tauchte später in „Cataclysm“ auf. Denn durch Todesschwinges Verwüstung der Welt, kam es zu sonderbaren Überwüchsen in Teilen des Brachlands, die eingedämmt werden mussten.

Wo findet man Naralex in Dragonflight? Zur Freude aller Druiden, hat sich Naralex in der Zwischenzeit offenbar nicht wieder schlafen gelegt. Ihr findet ihn in der „Akademie von Algeth’ar“ – das ist einer der neuen Dungeons von Dragonflight und ein Ort, an dem Drachen ihr Wissen mehren und an andere weitergeben. Obwohl es ein Dungeon ist, befinden sich aber nicht nur Feinde, sondern auch viele freundliche NPCs – und darunter eben auch Naralex.

Ochresera und Naralex in der Akademie von Algeth’ar. (Bildquelle: wowhead)

Ihr könnt den Nachtelfen-Druiden bei der grünen Drachen-Lady Ochresera finden, die den Titeln „Lehrerin für Oneiromantie“ – das ist die Lehre der Traumdeutung. Es scheint also ganz so, als habe Naralex seine Erfahrungen im Alptraum noch nicht ganz überwunden und versucht noch immer zu erkennen, was ihm dort eigentlich gezeigt wurde. Womöglich ein Hinweis darauf, dass wir nochmal in Kontakt mit dem Albtraum und den Alten Göttern kommen – immerhin haben die den Alptraum erschaffen.

Grundsätzlich gibt es in Dragonflight ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. So könnt ihr auch einen gewissen Schriftsteller treffen, der wieder ein paar anzügliche Romane verfasst …