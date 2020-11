Die Kritik an Hearthstone reißt nicht ab. Blizzard hat sich nun entschuldigt. Doch den Spielern genügt das noch lange nicht.

Der Battle Pass im neusten Hearthstone-Addon kam bei vielen Spielern nicht gut an. Das liegt nicht nur am teuren Preis von 20 €, sondern auch an den geringen Belohnungen. Seit Tagen hagelt es Kritik in den Foren und auf Reddit. Jetzt hat Blizzard reagiert und entschuldigt sich. Es sollen sogar einige Änderungen kommen – doch die gehen Spielern nicht weit genug.

Was ist passiert? Hearthstone hat mit der neuen Erweiterung „Der Dunkelmond-Wahnsinn“ ein neues Belohnungssystem erhalten. Es gibt nun einen Belohnungspfad, auf dem die Spieler Gold, Kartenpackungen und Arenazugänge freischalten, indem sie XP sammeln und Level freischalten.

Zusätzlich dazu gibt es einen Battle Pass für 20 €, mit dem man noch 7 zusätzliche Skins freischalten kann.

Allerdings findet die überwiegende Mehrheit in den Foren, dass der Battle Pass und der Belohnungspfad nicht gut ist. Der Battle Pass ist zu teuer und der Belohnungspfad benötigt viel zu viele Erfahrungspunkte, um tatsächlichen Fortschritt zu verspüren.

Besonders die letzten Level sind sehr frustrierend, da man hier direkt Kartenpackungen freischaltet, aber extrem viel Arbeit in diese Stufen stecken muss.

So sieht das Subreddit von Hearthstone seit Tagen aus:

Die ganzen Top-Beiträge sind Kritik am neuen System.

So reagiert Blizzard: Ben Lee, der Game Director, hat sich im Forum für die „Verwirrung und Enttäuschung entschuldigt“, die sie verursacht haben. Man habe das Feedback gehört und stimmt darin in einigen Punkten überein, weshalb es bald Änderungen geben wird. Die letzten 6 Kartenpackungen aus dem Belohnungspfad werden gegen Goldbelohnungen eingetauscht. Statt 6 Packungen gibt es dann 1350 Gold – was etwas mehr als 13 Packungen entspricht. Der Wert der letzten Belohnungen wurde damit quasi verdoppelt.

Außerdem erklärte Lee noch, dass man das XP-System mit Bonus-Events unterstützen will, die in jeder Saison stattfinden. So soll es verschiedene Möglichkeiten geben, um große Mengen XP zu sammeln, damit auch Spieler in der Mitte einer Erweiterung noch einsteigen und Belohnungen ergattern können.

So reagiert die Community darauf

Spieler sind weiterhin unzufrieden: Die Reaktionen der Spieler auf diese Stellungnahme sind weiterhin negativ. Einige sehen das zwar als ersten, guten Schritt an, doch viele Spieler sind enttäuscht. Blizzard sei nur auf einen Teil der Kritik eingegangen und habe viele Fragen noch unbeantwortet gelassen. So fordern die Spieler Lösungen für folgende Probleme und Kritikpunkte:

Warum ist der Gasthauspass nicht im Mega-Paket enthalten, wenn das letzte Mega-Paket einen hatte?

Warum ist der Gasthauspass teurer als ein normaler Battle Pass in anderen Spielen, bietet aber viel weniger Belohnungen?

Und warum bevorzugt das neue System den Standard-Spielmodus?

Außerdem sind manche Spieler der Meinung, dass diese „XP-Event“ niemals wirklich geplant waren und von Blizzard nun nachträglich erfunden wurden, um die Spieler zu besänftigen. So schreibt etwa „Frozenwind“ im Forum:

Wenn ich ein bisschen mehr darüber nachdenke, ist es eindeutig, dass ‚Wir haben besondere XP-Events die ganze Zeit über geplant‘ eine komplette Lüge ist. Denn wenn das wahr wäre, würden wir heute eines haben um den Launch der neuen Erweiterung zu feiern und Spieler dazu anzuregen, zurückzukehren.

Die Stimmung bei Hearthstone ist auch weiterhin aufgeheizt. Es dürfte wohl noch weitere Überarbeitungen benötigen, bis die Community zufriedengestellt ist und Hearthstone wieder unter einem guten Stern steht.

Die Situation ist schade, denn die 135 neuen Karten sind ziemlich interessant.