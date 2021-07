Diablo 3: Spieler wünschen sich, dass der Bonus von Season 24 für immer bleibt

In Diablo 3 läuft Season 24 mit der Hinzugabe von 21 Ätherischen Waffen. Die Teile sind so stark, dass Spieler sie am liebsten behalten würden. Mit der Änderung hat Blizzard wohl den Nerv einiger Spieler getroffen.

Was ist der Bonus von Season 24? Am Freitag, den 23. Juli, startete in Diablo 3 die Season 24. Als Besonderheit findet man nun zufällig in zerstörten Objekten, in Kisten oder als Beute von Gegnern die Ätherischen Waffen. Die sind zwar richtig selten, aber auch verdammt stark.

In der Community werden die Ätherischen Waffen diskutiert und Spieler wünschen sich, dass sie für immer bleiben. Denn es gibt einen gravierenden Nachteil an den Waffen, der sich erst nach der Season zeigt.

Die Waffen gehen nicht kaputt, aber verschwinden trotzdem

Das ist der Wunsch: In der Community besteht der Wunsch, die Waffen auch nach der Season zu behalten. Denn entgegen der Annahme vieler Spieler kann man die Waffen nicht nach der Season mit in die Off-Season übernehmen.

Nach der Saison verschwinden sie und sind nicht weiter mit euren Helden nutzbar. Die Ätherischen Waffen bestehen also exklusiv in Season 24.

Nachdem eine Season in Diablo 3 beendet wurde, werden die saisonalen Charaktere in die Nicht-Saison übernommen. Dazu kommen dann auch die gefarmten Gegenstände, die man mit den Charakteren trägt oder in der Bank aufbewahrt.

So “verliert” man seinen Fortschritt der Saison nicht, sondern kann den Charakter dann genau so in der Off-Season weiterspielen.

Auf reddit wird das Thema diskutiert. So schreibt Nutzer PNDMike (via reddit.com):

“Ich weiß, dass jeder das jede Saison sagt, aber ich hoffe wirklich, dass sie die Ätherischen behalten. Sie haben die Jagd nach Gegenständen für mich wiederbelebt und diese Dinger können für einige der eher untypischen Builds einen netten Machtzuwachs darstellen. Die Möglichkeit, eine 2-Hand-Passive auf einem 1-Hand-Gegenstand zu bekommen, ermöglicht es den Dual-Wielding-Klassen, ein paar coole Combos zu entwickeln.”

Andere schreiben:

“Ich finde es schade, dass sie nicht dauerhaft bleiben”

“Ich wünsche mir irgendwie, dass sie die ätherischen Waffen als saisonales Feature beibehalten. Sie sind ziemlich cool und verändern das Spiel.”

“Wen können wir bestechen, um sie außerhalb der Saison zu behalten?”

Was sind das für Waffen? Die Ätherischen Waffen in Diablo 3 sind stärker als bereits vorhandene. Sie können viel Schaden verursachen und haben eine zufällige passive legendäre Eigenschaft einer anderen legendären Klassenwaffen. Außerdem verfügen sie über eine Passive Klassen-Fähigkeit.

In Season 24 sorgen sie für einen starken Damage-Boost und erlauben Abweichungen beim Build. Das Besondere ist außerdem, dass sie keinen Haltbarkeitsverlust haben. Ihr müsst sie also nie reparieren.

So kann eine Ätherische Waffe in Season 24 von Diablo 3 aussehen

Die Season-Themen von Diablo 3 kommen oft gut an

Das liebten die Spieler: In den vergangenen Seasons gab es immer wieder den Wunsch, das Saisonthema zu behalten. Mit kleineren Ausnahmen.

Doch nicht alle Saisonthemen kommen so gut an. In Season 21 war das Saisonthema zunächst richtig nervig. Das musste dann sogar per Hotfix weniger nervig gemacht werden.

Wie gefällt euch das Saisonthema von S24 in Diablo 3? Findet ihr auch, das Blizzard die besonderen Waffen in die Off-Season übernehmen sollte oder seid ihr dagegen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.