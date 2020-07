Diablo 3: Hotfix für Season 21 macht das nervige Thema weniger nervig

Mit einem Hotfix für Season 21 von Diablo 3 ging es jetzt dem Saisonthema an den Kragen, das so viele Spieler nervte. Optisch und akustisch soll euch das Ganze nun weniger schlimm sein.

Was macht der Hotfix? Am Abend des 15. Juli 2020 erklärte Community Manager FilthieRich, dass ein Hotfix für Diablo 3 aufgespielt wurde. Der richtet sich speziell an Saison 21, die erst vor knapp 2 Wochen startete.

FilthieRich erklärt, dass die Änderungen dank des Feedbacks der Spieler zusammenkamen. Man arbeitete an Audio, visuellen Effekten und der Funktionalität der Auslöser des Saisonthemas.

Patchnotes des Hotfix vom 15. Juli

Was wird genau geändert? In den Hotfix-Notes (via Blizzard-Foren) erfahrt ihr genau, wie sich das Saisonthema nun änderte. Bedenkt, dass ihr keinen Patch herunterladen müsst, da es sich hierbei um einen server-seitigen Hotfix handelt.

Es blitzt nicht länger, wenn der Saison-Effekt für den Blitzatem oder Tornados einsetzt

Das „Tröten“ wurde aus der PC-Version des Spiels entfernt. Auf den Konsolen wurde des Tröten durch ein leichtes Trommeln ersetzt

Pets können jetzt Stacks des Saisonthemas generieren

Spieler können nicht mehr einen laufenden Saisonthema-Effekt mit in ein Großes Nephalemportal nehmen (Blitzatem, Meteore)

Spieler können nicht mehr einen Saisonthema-Effekt draußen triggern, um ihn dann mit in ein Großes Nephalemportal zu nehmen (Tornados, Schneeball, Feuerwelle)

Pets lösen das Saisonthema nicht länger in Set-Portalen aus. Das machte man, weil Spieler dadurch Probleme bekamen, die Ziele der Set-Portale erfolgreich abzuschließen

Mit Blitzen schießen kann in Season 21 von Diablo 3 jede Klasse – aber das nervt

Was macht das Saisonthema? Alle 90 Sekunden entfesselt euer Charakter im Spiel eine legendäre Macht. Die zeigt sich dann auf dem Spielfeld und ist, je nach Höhe eurer aktuellen Kill-Serie, tödlich für Gegner. Die entfesselten Mächte zeigen sich so:

Es regnet Meteore

Ihr speit Blitze

Ihr erzeugt eine Flammenwand

Wirbelstürme aus reiner Energie werden freigelassen

Schneebälle walzen Gegner nieder

Diese Effekte treten mit jeder Klasse auf, die ihr spielt. Ihr habt also in der Tier List für Season 21 von Diablo 3 die freie Auswahl, um von diesem Bonus zu profitieren.

Warum war der Hotfix so wichtig?

Das nervte: Schon kurz nach Start von Season 21 war vielen Spielern klar, dass sie im Laufe der Zeit von dem Saisonthema genervt werden oder es nach wenigen Stunden schon sind. Denn alle 90 Sekunden, wenn diese elementare Macht entfesselt wird, wurde dies mit einem lauten Tröten deutlich bekanntgegeben. Hier hört ihr das nervige „huuuuuup“ in Aktion.

Für viele Spieler war die Lösung, den Sound runterzudrehen. Doch dann waren da immer noch die visuellen Effekte, die so manch einen Spieler verrückt machen.

Zumindest geht Blizzard mit dem Hotfix jetzt schon auf ein paar der genannten Probleme ein. Unter dem Forum-Post schreiben Spieler, dass sie gern noch weitere Änderungen am Thema hätten – der dunkle Bildschirm beim Saisonthema soll ihrer Meinung nach auch verschwinden.

Season 21 zeigte mir, warum es endlich Zeit für Diablo 4 wird. Und ich glaube, ihr könnt das verstehen.