Diablo 3: Season 21 startet in wenigen Stunden – Eure Lieblingsklassen

Der Start von Season 21 in Diablo 3 ist heute Abend, am 3. Juli 2020. Wir zeigen euch Starter-Sets aus Haedrigs Geschenk, die Patch Notes, das Saisonthema und eure Lieblingsklassen für die neue Saison.

Wann startet die Saison 21 genau? Der Start-Termin von Season 21 in Diablo 3 ist heute, um 17:00 Uhr, für die Spieler auf dem PC.

Aufgrund der Start-Zeiten der letzten Seasons ist davon auszugehen, dass die Saison 21 auf PS4, Xbox One und der Nintendo Switch um 02:00 Uhr des 4. Juli startet.

Wann endet Season 21? Ein genaues Datum zum Ende der Saison ist noch nicht bekannt. In der Regel dauert so eine Season in Diablo 3 Monate. Etwa zwei Wochen vor dem Ende der Season gibt Blizzard dann offiziell den Termin bekannt.

Was ändert Season 21?

Für dieses Saison-Kapitel hat Blizzard sich wieder ein paar interessante Inhalte für euch überlegt. Darunter:

Ein neues Saisonthema

kosmetische Belohnungen

Haedrigs Geschenke

Änderungen durch Patch 2.6.9

Das Saisonthema

Was ist das? Seit einigen Seasons will Blizzard die Saisons in D3 mit besonderen Buffs oder Themen einzigartig gestalten.

S21 hilft euch dabei beim Metzeln von Gegnern. Denn alle 90 Sekunden entfesselt euer Charakter im Spiel eine elementare Macht, die dann kurzzeitig die Umgebung heimsucht.

Es regnet Meteore

Ihr speit Blitze

Ihr erzeugt eine Flammenwand

Wirbelstürme aus reiner Energie werden freigelassen

Schneebälle walzen Gegner nieder

Das hilft euch in Rifts, um Gegnergruppen zu plätten und auch beim Kampf gegen den Riftboss. Außerdem sollte dieser Buff euer Level-Erlebnis positiv beeinflussen, indem er Abwechslung und Hilfe bietet.

Kosmetische Items für euch

Neue Gegenstände: Für den Abschluss der Saisonreise stellt Blizzard zwei Belohnungen für euch bereit. Ein „erstaunliches Vehikel“ als Begleiter – das sieht aus wie ein Glas auf Beinen. Und dazu gibt es den Portätrahmen „Industriell“.

Alte Gegenstände: Seit Season 17 gibt Blizzard euch die Chance, Belohnungen aus alten Seasons zu verdienen. Wer damals noch nicht gespielt hat oder die Belohnungen nicht freischaltete, bekommt jetzt erneut die Chance darauf.

In Season 21 erhaltet ihr während der Saisonreise auch folgende Belohnungen aus Season 9:

Ein Geschenk: Seit ein paar Tagen steht in Diablo 3 ein Geschenk für euch bereit. Am 29. Juni zeigte Blizzard ein paar widerliche Flügel, die man jetzt zur Feier des Jubiläums von Diablo 2 in Diablo 3 geschenkt bekommt.

Haedrigs Geschenk in Season 21 – Starter Sets

Was ist das? Schließt ihr Kapitel 2, 3 und 4 der Saisonreise von Season 21 ab, erhaltet ihr dafür jeweils Geschenke. Darin enthalten sind Set-Teile, die sich zu jeder Saison ändern.

Wir zeigen euch die Starter-Sets, die ihr in S21 von Diablo 3 aus Haedrigs Geschenken erhaltet:

Die besten Builds in Season 21: Klingen diese Sets interessant für euch oder möchtet ihr lieber etwas anderes, vielleicht sogar stärkeres spielen?

In unserer Tier List zu Season 21 in Diablo 3 zeigen wir euch die besten Klassen und Builds, die ihr spielen könnt.

Was ändert Patch 2.6.9?

Das ist neu: Der neue Patch 2.6.9 von Diablo 3 umfasst zwei Highlights, die direkten Einfluss auf die neue Season haben. Er bringt jeweils ein neues Set für Dämonenjäger und für Totenbeschwörer.

Dämonenjäger : Getriebe des Schreckens

: Getriebe des Schreckens Totenbeschwörer: Maskerade des Brennenden Karnevals

Das Set der Dämonenjäger dreht sich dabei um Primärfähigkeiten, die erheblich mehr Schaden verursachen.

Der 6er-Bonus des Totenbeschwörers erhöht den Schaden von Knochenspeer und bufft die Simulakren.

Die genauen Funktionen der beiden neuen Sets aus Season 21 könnt ihr hier nachlesen.

Was spielt ihr in Season 21? Eure Lieblingsklassen

Ihr habt gewählt: Wir haben euch vor ein paar Tagen gefragt, welche Klasse ihr in Season 21 spielen wollt. Wer sich noch unsicher ist, kann das Rad des Schicksals drehen und sich damit bei der Wahl helfen lassen.

Wir zeigen euch hier die bisherigen Ergebnisse der Umfrage. Am 3. Juli, um 9:45 Uhr, haben bereits 1.159 Leute hier auf MeinMMO an der Umfrage teilgenommen. Das sind die Ergebnisse:

Dämonenjäger – 511 Stimmen Totenbeschwörer – 219 Stimmen Barbar – 148 Stimmen Mönch – 91 Stimmen Zauberer – 78 Stimmen Hexendoktor – 59 Stimmen Kreuzritter – 53 Stimmen

Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass viele von euch das neue Set des Dämonenjägers ausprobieren wollen. Und das lohnt sich, denn laut Testern auf den PTR- und den Live-Servern performt das Getriebe des Schreckens richtig gut. So wird aus einer der schlechtesten Klassen aus Diablo 3 plötzlich eine der Top-Klassen.