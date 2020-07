Der Start von Season 21 in Diablo 3 steht vor der Tür. Welche Klasse werdet ihr diesmal spielen? Wenn ihr euch unsicher seid, dreht einfach an unserem Rad des Schicksals.

Was ist los bei Diablo 3? Die neue Season 21 startet am Freitag, den 3. Juli. Ob ihr jetzt ein ganz neuer Spieler in Diablo 3 seid oder bereits ein Veteran – Manchmal stellt man sich die Frage, welche Klasse man nun wählen soll.

In diesem Artikel findet ihr eine Umfrage dazu sowie eine Entscheidungshilfe in Form eines Glücksrades.

Das ist neu in Patch 2.6.9

Es gibt neue Sets: Das neuste Update 2.6.9 in Diablo 3 schenkte zwei Klassen im Spiel ein neues Set: Dämonenjägern und Totenbeschwörern. Bei den Dämonenjägern verstärkt das Set die Primärfähigkeiten erheblich.

Totenbeschwörer erhalten verstärkte Knochenspeere und Simulakren.

Wir haben euch die neuen Sets und alle wichtigen Änderungen von Patch 2.6.9 in Diablo 3 hier auf MeinMMO vorgestellt.

Was ändert sich noch? Das Saisonthema soll euch wieder in verschiedensten Bereichen des Gameplays helfen. Im Solo- und Gruppenspiel unterstützen euch starke AOE-Attacken beim Besiegen der Monster und Rift-Bosse.

Auf den Test-Servern gab es noch einige Bedenken beim Saisonthema. Blizzard legte aber nach und feilte nochmal am Thema, bevor es auf die Live-Server ging.

Welche Klasse spielt ihr in S21?

Stimmt jetzt ab: Kurz vor dem Start von Season 21 wollen wir von euch wissen, mit welcher Klasse ihr spielen wollt. Bei der folgenden Umfrage habt ihr nur eine Stimme.

Wenn ihr vor habt, in Season 21 mehrere Klassen zu spielen, dann wählt einfach die, mit der ihr anfangen wollt oder die ihr unbedingt ausprobieren möchtet.

Noch keine Entscheidung? Fragt das Schicksal

Das könnt ihr probieren: Wenn ihr euch selbst noch unschlüssig seid, mit welcher Klasse ihr in Season 21 durchstarten wollt, dann lasst das „Schicksal“ für euch entscheiden.

Dazu binden wir hier eine Art Glücksrad ein, auf dem alle Klassen zu finden sind. Klickt das Rad an und es beginnt sich zu drehen. Die Klasse, auf der es stoppt, ist eure Wahl für Season 21 in Diablo 3.

Falls ihr das Rad nicht sehen könnt, folgt einfach diesem Link zu wheeldecide.com.

Wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, welche Klasse ihr spielt, dann schreibt uns doch in die Kommentare, warum ihr diese Wahl getroffen habt.

Oder ob das Rad euch die Entscheidung abgenommen hat und ihr froh darüber seid, oder eben nicht.

Zur neuen Season 21 könnt ihr euch jetzt auch ein Flügel-Geschenk für Diablo 3 abholen.