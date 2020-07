Diablo 3 Season 21: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

In dieser Tier List zeigen wir euch die besten Klassen, Builds und Ausrüstungen für Season 21 in Diablo 3. Neue Sets für Dämonenjäger und Totenbeschwörer aus Patch 2.6.9 werden berücksichtigt.

Was passiert in Diablo 3? Der Start-Termin zu Season 21 in Diablo 3 ist am Freitag, den 3. Juli 2020. Alle Teilnehmer der Saison starten dann bei „null“. Nachdem ihr einen saisonalen Charakter erstellt hat, beginnt dieser auf Stufe 1. Ohne Paragonpunkte, ohne Gold und nur mit der Start-Ausrüstung.

Alles, was ihr zum Start von Season 21 „Prüfung der Stürme“ in Diablo 3 wissen müsst.

Für euch lohnt sich die Season, wenn ihr kosmetische Items aus vergangenen Seasons und neue Begleiter sowie Poträtrahmen sammelt.

Was macht Season 21 anders? Das neue Saisonthema sorgt für starke Effekte auf dem Schlachtfeld wie Meteore, die euch beim Erledigen von Mobs und Riftbossen gehörig helfen sollen. Das Thema machte auf den Testservern große Sorgen. Blizzard passte den Buff für die Live-Server entsprechend an.

Wer erstellt diese Tier-List? Für diesen Artikel verglichen wir Tier-Lists der größten Diablo-3-Streamer,-Experten und -YouTuber miteinander. Mitunter sind das Rhykker (YouTube), Bluddshed (YouTube) und Raxxanterax (YouTube).

Als Grundlage nehmen wir die Tier Liste von Rhykker.

Die Grafik seiner Tier List für Season 21 binden wir euch hier ein. Im Verlauf und auf den nächsten Seiten des Artikels findet ihr die aktuellen Top-3-Builds zu jeder Klasse verlinkt.

Rhykkers Experten-Meinung zu den einzelnen Builds findet ihr hier auf YouTube

Was bedeuten die Abstufungen der Tier List? In dieser Tier List zu Season 21 findet ihr Builds, die aufgrund ihres Potenziales Kategorien zugeordnet wurden. Builds in der Kategorie „S“ gelten als die stärksten der Season. Builds in Kategorie „C“ sind schlechter.

Trotz dieser Unterschiede sind alle Builds „gut“. Auch ein Build aus Kategorie F kann hohe Stufen im Großen Nephalemportal erreichen. Builds aus Kategorie S haben das Potenzial, noch höher zu kommen.

Generell solltet ihr diese Tier List als grobe Orientierung und nicht als die Absolute Wahrheit ansehen. Im Laufe der Season könnte sich die Aufstellung außerdem noch ändern.

Mit all diesen Builds knackt ihr ohne weitere Probleme Greater Rifts der Stufe 70. Diesen Meilenstein benötigt ihr, um die archaischen Gegenstände freizuschalten. Sie zählen zu den stärksten Items in Diablo 3.

Das erfahrt ihr hier: Auf dieser und den nächsten Seiten stellen wir euch für jede Klasse die drei potenziell besten Builds vor. Klickt ihr auf den Namen des Builds, werdet ihr auf entsprechende Webseiten weitergeleitet, die euch alle Items, Fähigkeiten und Edelsteine aufzeigen, die der entsprechende Build benötigt.

LoN und LoD sind Abkürzungen für die Vermächtnis-Items.

LoN: Legacy of Nightmares – Vermächtnis der Alpträume

LoD: Legacy of Dreams – Vermächtnis der Träume

Die 3 besten Builds des Barbars in Season 21

S-Tier – Whirlrend (via D3planner.com) – Diesen Build kennt ihr schon aus vergangenen Seasons als mächtige Waffe. Blizzard verpasste diesem keinen Nerf und ließ den Whirlrend Barbaren als stärksten Build der Klasse aktiv.

– Whirlrend (via D3planner.com) – Diesen Build kennt ihr schon aus vergangenen Seasons als mächtige Waffe. Blizzard verpasste diesem keinen Nerf und ließ den Whirlrend Barbaren als stärksten Build der Klasse aktiv. B-Tier – Frenzy Barb (via D3planner.com) – Hier spielt ihr das neuste Barbaren-Set, die Horde der Neunzig Wilden. Selbst, wenn es nicht der stärkste Build ist, habt ihr jede Menge Spaß beim Schnetzeln.

– Frenzy Barb (via D3planner.com) – Hier spielt ihr das neuste Barbaren-Set, die Horde der Neunzig Wilden. Selbst, wenn es nicht der stärkste Build ist, habt ihr jede Menge Spaß beim Schnetzeln. C-Tier – HOTA Reakor (via D3planner.com) – Diesen Build fandet ihr auch schon in Season 20 im C-Tier der Tier-List. Da hat sich nicht viel verändert und es ist eine schöne Alternative zu den beiden übrigen Top-3-Builds.

