Diablo 3: Wir wissen endlich, wann Season 24 endet – Wie geht’s in S25 weiter?

Das Ende von Season 24 in Diablo 3 ist offiziell – im Dezember ist Schluss. Wir zeigen euch den genauen Termin und mit welchen Inhalten es in Season 25 weitergeht.

Was ist neu? Der offizielle Termin zum Ende von Season 24 in Diablo 3 steht fest.

Am 5. Dezember um 17:00 Uhr ist Ende. Der 5. Dezember ist ein Sonntag. Das Datum bestätigte Community Manager FilthieRich in den Foren von Blizzard:

Season 24 startete im Juli und erreicht damit eine Dauer von knapp vier Monaten. Etwas länger als eine durchschnittliche Season, die etwa drei Monate läuft.

Erfahrt hier, wie es mit Diablo 3 nach Season 24 weitergeht.

Was passiert in Season 25? Start und Inhalte

Wann startet Season 25? Ein genauer Start-Termin ist noch unbekannt. In der Regel vergehen zwischen dem Ende und dem Start einer Season in Diablo 3 etwa ein bis zwei Wochen. Mögliche Termine wären also:

Freitag, der 10. Dezember 2021

Freitag, der 17. Dezember 2021

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Seasons in D3 in der Regel an einem Freitag starten und an einem Sonntag enden.

Was steckt drin? In den letzten Wochen wurde Season 25 von Diablo 3 schon ausgiebig auf den Test-Servern gezockt. Das neue Saisonthema bringt Seelensteine, die euch fies und mächtig machen. Auf dem PTR konnte man die Steine schon testen und sie in Kopf und Waffe sockeln.

So cool sieht es auf dem PTR aus, wenn die neuen Steine droppen – Seelen fliegen auf der Map umher

Dazu gibt es Balance-Änderungen bei Dämonenjägern, Totenbeschwörern, Hexendoktoren und Zauberern. Die genauen Zahlen sind noch unklar, doch einen ersten Einblick auf das Saisonthema von Season 25 und die Patch Notes zu 2.7.2 in Diablo 3 findet ihr bei uns.

In der Regel gibt es detaillierte Patch Notes, wenn Blizzard die neue Season mit einem konkreten Datum ankündigt. Bis dahin wird noch das letzte Feedback der Tester umgesetzt und am Feinschliff des neuen Patches gearbeitet.

Das ist wohl auch bitter nötig, denn das erste Feedback zu den neuen Änderungen klang, als wären die richtig op. Spieler erklärten: Das Saisonthema von Season 25 ist sogar noch viel stärker als Season 24. Klar ist, dass Blizzard nochmal an den Zahlen der Steine dreht. Wie stark sie nun auf die Live-Server kommen, ist noch nicht abzusehen.