An Motivation für Season 20 in Diablo 3 fehlt es unserem Autor Patrick Freese nicht. Der hat das klare Ziel, dieses Fledermaus-Pet einzustecken

Was ist los bei Diablo 3? Am Freitag, den 13. März, startete Diablo 3 in seine neue Season 20. Für die, die daran teilnehmen, geht es ganz frisch und ohne Hilfsmittel auf Level 1 los. Das ist das Programm, das D3 jetzt seit Jahren bietet. Neue Addons erwartet da niemand mehr. Alle paar Monate startet eine neue Season, dazu gibt es ein paar Balance-Änderungen und das wars. Der letzte große, neue Inhalt war der Totenbeschwörer-DLC im Jahr 2017.

Fehlende neue Inhalte waren bei mir schon oft der Grund, warum die Motivation in den Seasons bei mir flöten ging. Da bin ich der typische Spieler, der eine neue Season eine Woche intensiv zockt, in der zweiten Woche nochmal ab und an einen Abend in großen Nephalemportalen verbringt und danach so langsam wieder aus dem Spiel tröpfelt.

Doch manchmal packt mich die Lust aufs Monstertöten – und jetzt in Season 20 ist eine Fledermaus daran Schuld.

Was ist das für eine Fledermaus?

So sieht sie aus: Ein Totenkopf-Gürtel mit Hauern, ein Fetzen Leinentuch über den Kopf gezogen und riesige Flügel. Das ist nicht die Beschreibung meines tödlichen Barbaren, sondern die des neuen Fledermaus-Begleiters.

Dieses coole Pet und ein Porträtrahmen sind die großen Ziele von Season 20 in Diablo 3.

Wer die gesamte Saisonreise in Season 20 erfolgreich beendet, der kann sich diesen coolen Begleiter einheimsen. Und zu diesen Spielern werde ich auch gehören!

Denn sind wir mal ehrlich: Einige der Begleiter in Diablo 3 sind echt lahm. Die beiden Pferde, Unihorn und Piers Traum sehen sich besonders ähnlich, genau wie die zwei schwebenden Totenschädel. Das Kronkalb muss man sich zwar freispielen, doch so richtig cool sieht das auch nicht aus.

Eine kleine Auswahl der Begleiter in Diablo 3 – Wurde Zeit für was Neues

Da kommt mir so ein neues Pet wie die Fledermaus gerade richtig. Optisch sagt mir das coole Bat-Pet absolut zu.

Das ist mein Plan

In den nächsten Tagen und Wochen werde ich mich darauf konzentrieren, die Saisonreise zu komplettieren. Endlich habe ich mal wieder ein Ziel bei Diablo 3 vor Augen, das mich während einer Season bei Laune hält. In S19 wars noch das coole Saisonthema, das mich in die höchsten Greater Rifts pushen ließ.

Dieses Mal ist es eben ein cooles Pet.

Schließt ihr euch mir an? Dann seid ihr mit unseren Guides bestens vorbereitet.