In Season 22 von Diablo 3 gibt es durch 3 Errungenschaften ein cooles Pet – Deckard Cain als wandelndes, bärtiges Buch. Dafür müsst ihr nur die Saisonreise abschließen. Wir zeigen euch im Guide, wie.

Um was geht es? In Diablo 3 läuft seit einigen Tagen die Season 22. Schließt ihr dort alle Kapitel der Saisonreise ab, dann erhaltet ihr dafür einen Porträtrahmen und auch ein cooles Pet.

den Gefährten „Die Cain-Chronik“

und den Porträtrahmen „Verlorene Zivilisation“

Eine der Anforderungen der Saisonreise ist diesmal, drei Errungenschaften abzuschließen. Während zwei noch einfach(er) sind, fragen viele Spieler, welches man als Drittes wählen sollte, um „Makelloser Sieg“ abzuschließen.

Wir zeigen euch, welche Errungenschaften sich leicht abschließen lassen. So sichert ihr euch schnell das Pet von Season 22.

Ich hab das Pet und ihr kriegt es auch!

Nutzt diese 3 Errungenschaften für Season 22

Das ist die erste Errungenschaft: Die wohl einfachste der drei Errungenschaften lautet „Mineraliensammlung“. Dafür sollt ihr drei legendäre Edelsteine auf Stufe 65 aufwerten. Das passiert quasi nebenbei, wenn ihr mit den starken Builds aus Season 22 durch die Greater Rifts lauft.

Wenn ihr ohnehin schon auf der letzten Seite der Saisonreise angekommen seid, dann solltet ihr für Portale der Stufe 75+ gewappnet sein. Auf dieser Höhe wertet ihr dann leicht nach Abschluss eines Greater Rifts die Steine bei Urshi auf.

Kommt ihr noch nicht so hoch im Greater Rift? Dann schnappt euch die besten Builds und Klassen von Season 22 aus der Tier List. Damit klappt das auf jeden Fall.

Bossmodus

Was ist das? Für den „Bossmodus“ sollt ihr innerhalb von 20 Minuten nach Start eines Spiels bestimmte Bosse killen. Auf der Liste stehen 16 Bosse, die es zu töten gilt. Was zunächst schwer klingt, ist mit etwas Koordination einfach zu erledigen.

Wie geht das? Ihr könnt diese Errungenschaft Solo, mit 2 Spielern, mit 3 Spielern oder sogar mit 4 Spielern erledigen. Je mehr in der Gruppe sind, desto leichter wird es.

Wir haben hier für euch einen Guide zum Bossmodus in Diablo 3. Orientiert euch einfach an der Gruppen-Aufteilung und ihr schafft den Erfolg mit einer guten Menge Rest-Zeit.

Portalomanie

Was ist das? Für diese Errungenschaft sollt ihr mit sechs Klassensets erfolgreich ein Großes Nephalemportal der Stufe 55 oder höher abschließen. Und das ist einfacher als es klingt.

Wie geht das? Die Grund-Voraussetzung ist, dass ihr mit eurem Charakter schon in der Season fortgeschritten seid und dabei immer schön Sets zur Seite gelegt habt. Wer das bisher nicht gemacht halt, sollte jetzt damit anfangen. Denn ihr müsst sechs Sets zusammenbekommen.

Das geht zum Beispiel mit 5 Sets des Dämonenjägers und einem Set des Mönchs. Ihr könnt da aber ganz nach eurem Geschmack variieren und ein Set von jeder Klasse nehmen.

Wir nutzten:

Dämonenjäger Natalyas Rache Des Schattens Mantelung Unheilige Essenz Ausstattung des Marodeurs Getriebe des Schreckens



Mönch Muster der Gerechtigkeit



Darum ist das so einfach: Selbst, wenn ihr diese Sets nicht beherrscht und spielen könnt, ist das kein großes Problem. Denn das Saisonthema von Season 22 macht den Abschluss von GR 55 denkbar einfach. Ihr müsst eigentlich nur überleben und Pylonen aktivieren.

Rüstet euer Skillset also so aus, dass ihr möglichst mobil seid und viel aushaltet. Den Rest übernehmen dann die Schattenklone, die dann herbeigerufen werden, sobald ihr Pylonen aktiviert.

Wer will, kann die Sets auch so spielen, wie sie vorgesehen sind. Die größte Herausforderung dieser Errungenschaft ist eigentlich nur, genug Sets zusammenzusammeln. Und das passiert einfach nebenbei in Nephalemportalen oder mit Hilfe von Kadala. Die gibt einem ja ohnehin oft die Sets, die man eigentlich nicht spielt.

Eure Belohnung – Die Cain-Chronik in Season 22

Habt ihr all die Aufgaben erfüllt, dann erwartet euch jetzt ein cooles Pet als Belohnung. Ihr rüstet es über das Menü aus, wo ihr andere Gefährten, Flügel, Flaggen und weitere Inhalte wiederfindet. Auf dem PC erreicht ihr das über die Taste F1.

Wer will, kann sich die laufende Lektüre jetzt ausrüsten, damit sie einen bei den Abenteuern in den Rifts begleitet. Achtet mal drauf, was für riesige Schritte das bärtige Buch machen muss, um mit euch mitzuhalten. Ein Hingucker im Gruppenspiel!

Welche Errungenschaften habt ihr in Diablo 3 erledigt, um die Saisonreise abzuschließen? Und hattet ihr Schwierigkeiten dabei? Erzählt es uns doch hier in den Kommentaren auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Spielern aus, die gerade spielen.