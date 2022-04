Diablo 3: Start-Termin von Season 26 ist offiziell – Patch Notes zu 2.7.3

Solasta: Crown of the Magister ist ein echtes Juwel für Rollenspiel-Fans. Wir geben euch in einem 2-minütigen Video alle Infos zu dem neuen Koop-Modus.

Errungenschaften in Season 26: In jeder Season gibt es ein paar ausgewählte Errungenschaften, die ihr lösen könnt. Ein paar davon braucht ihr, um die Saisonreise erfolgreich abzuschließen. In S26 sind das:

Haedrigs Geschenk: Schließt ihr in der Saisonreise Kapitel 2, 3 und 4 ab, dann erhaltet ihr dafür Haedrigs Geschenke, in denen sich Teile von Klassensets verbergen. Nach Abschluss von Kapitel 4 habt ihr dann ein komplettes Klassenset, wenn ihr alle Geschenke mit demselben Charakter öffnet.

Kosmetische Belohnungen: Wie ihr das von den vergangenen Saisons in Diablo 3 kennt, gibt es auch in Season 26 wieder ein paar alte kosmetische Belohnungen für die Spieler, die sie zum eigentlichen Zeitraum nicht freispielen konnten. Dazu gibt es auch neue kosmetische Belohnungen. Beides könnt ihr erspielen.

Wann beginnt Season 26? Am 15. April um 17:00 Uhr MESZ beginnt Season 26. Der Patch 2.7.3 hingegen hat seinen Release voraussichtlich schon am 12. April. Das ist nur wenige Tage nach dem Ende von Season 25.

