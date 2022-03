Diablo 3 erfrischt das Endgame in Season 26 mit einem neuen Modus – Das ist „Echoing Nightmare“

Das Action-RPG Diablo 3 wird in der kommenden Season 26 einen neuen Spielmodus fürs Endgame bekommen. In „Echoing Nightmare“ wird es um niemals endende Wellen aus Monstern gehen, die ihr umhaut und dann besonders guten Loot bekommt. Derzeit ist der Modus auf dem Testserver zu sehen. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Was ist das für ein Modus? Echoing Nightmare ist eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 3. Sie wird in der kommenden Season 26 ins Game kommen und soll das Endgame etwas auflockern. Auf dem Test-Server von Diablo 3 könnt ihr Echoing Nightmare schon jetzt zocken.

Dabei handelt es sich um eine Aktivität, die den Greater Rifts ähnelt. Nur das hier die Monster mit eurem Fortschritt im Event skalieren. Im Klartext funktioniert der neue Modus wie folgt:

Ihr müsst das Item „Petrified Scream“ finden. Das ist der Schlüssel zum Echoing Nightmare und ihr bekommt sie aus Greater Rifts

Sobald ihr den neuen Modus betreten habt, fallen absurde Horden von Monstern über euch her

Erschlagt diese so schnell wie möglich, so steigt ihr Stufen (Tiers) auf

Jede Stufe werden die Viecher härter

Das Event endet, wenn ihr draufgeht oder eine Skala namens „Overwhelmed“ voll ist.

Am Ende gibt es, abhängig von eurem Fortschritt, ordentlich Loot

Der Modus wird nur mit Charakteren nutzbar sein, die für Season 26 erstellt wurden. Wie das alles in Aktion aussieht, seht ihr in diesem Video:

Loot, Release und Feedback zu Echoing Nightmare

Was gibt es zu holen? Der Loot aus dem Event kann sich sehen lassen. Es gibt bisher die folgenden Dinge zu erbeuten:

Erfahrungspunkte

Legendäre Items

Blood Shards

Edelsteine

Whisper of Attonement

Wenn ihr also gut ausgerüstet seid und Horden von Monstern kloppen möchtet, dann sollte der Modus euch gefallen.

Wann kommt der Modus? Echoing Nightmare wird Teil der neuen Season 26 sein. Die startet voraussichtlich Mitte April 2022 und kann schon jetzt auf dem Daiblo-3-Testserver gezockt werden.

Wie sind die Reaktionen? Erstes Feedback vom Test-Server im Diablo-3-Forum fällt durchwachsen aus. So lobt ein Spieler den Modus, weil es dort gut zur Sache geht und die schlimmsten Bugs weg sind:

„Mehr Explosionen. Mehr interessante Mobs. Nicht mehr so leicht durchzuspielen. Attonement-Edelsteine auf 125 gelevelt. Exploit entfernt. Nicht schlecht.“

Andere Spieler hingegen finden, dass der neue Modus zu wenig originell ist und eigentlich nur ein Upgrade der Greater Rifts „ohne eigene Identität“ sei.

Da Blizzard aber weiter an dem neuen Modus arbeitet und auch das Feedback der Spieler miteinbezieht, könnte sich bis zum Start von Season 26 im April noch einiges ändern. Wie gefällt euch der neue Modus? Interessant oder langweilig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

