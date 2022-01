In Diablo 3 läuft Season 25 seit ein paar Wochen, doch wann endet Season 25? Wir schauen uns die Dauer der vergangenen Seasons an und zeigen euch unsere Prognose.

Was ist gerade los in Diablo 3? Regelmäßig, in Abständen von etwa 3 bis 4 Monaten, startet in Blizzards Hack’n’Slay eine neue Season. Seasons verändern durch bestimmte Boni oder Gegenstände das Gameplay.

Jetzt gerade ist Season 25 in D3 aktiv, die im Dezember 2021 startete. Wir wollen hier auf MeinMMO eine Prognose mit euch teilen, wie lange Season 25 vermutlich noch laufen wird und wann wir den End-Termin erwarten. Davon abgeleitet können wir auch ein Start-Datum für S26 vermuten.

Ende von Season 25 – Wann?

Das ist bekannt: Von Blizzard weiß man offiziell, dass sie das Ende einer Season erst dann konkret ansprechen, wenn das Ende nur noch etwa zwei Wochen entfernt ist. In der Regel dauert eine Season in Diablo 3 drei Monate an. Besondere Umstände, wie große Patches, können die Dauer einer Season verlängern oder verkürzen.

Offiziell heißt es:

Wir geben keinen voraussichtlichen Zeitpunkt für das Ende von Saisons mehr bekannt. Allerdings sollten Saisons ungefähr drei Monate lang dauern (je nach Entwicklungsbedarf mal etwas länger, mal etwas kürzer) und wir werden euch auch in Zukunft mindestens zwei Wochen vor Ende einer Saison Bescheid geben. Quelle. Diablo3.com

Unsere Prognose zum Ende von Season 25: Hier auf MeinMMO begleiten wir die Seasons von D3 schon seit einigen Jahren und haben Erfahrung mit der Dauer der Events. Wir zeigen euch hier vier mögliche Daten, die als mögliche End-Termine von S25 infrage kommen.

Zu beachten ist: S25 startete am 10. Dezember. Seasons von Diablo 3 enden immer an einem Sonntag.

Mögliche End-Termine:

27. Februar 2022

6. März 2022 (Genau 3 Monate)

13. März 2022

20. März 2022

So lief es bisher: Blizzard bleibt seinem groben 3-Monate-Plan meist treu, es gibt nur wenige Ausnahmen. Schauen wir dazu in die Vergangenheit:

Season 24 startete am 23. Juli 2021 und endete am 5. Dezember 2021

Season 23 startete am 2. April 2021 und endete am 18. Juli 2021

Season 22 startete am 20. November 2020 und endete am 28. März 2021

Season 21 startete am 3. Juli 2020 und endete am 8. November 2020 Die Season wurde aufgrund von PTR-Arbeiten etwas gestreckt

Season 20 startete am 13. März 2020 und endete am 21. Juni 2020

Season 19 startete am 22. November 2019 und lief bis zum 1. März 2020

Season 18 startete am 23. August 2019 und endete am 10. November 2019

Season 17 startete am 17. Mai 2019 und endete am 18. August 2019

Season 16 startete am 18. Januar 2019 und sollte eigentlich am 17. März 2019 enden. Doch sie endete erst am 12. Mai 2019 S16 wurde um 2 Monate verlängert



Wann startet Season 26?

Das wissen wir: Aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, dass die Pause zwischen zwei Seasons etwa ein bis zwei Wochen lang ist. Die letzten Seasons (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25) starteten alle an einem Freitag.

Das vermuten wir: Wir gehen aufgrund der Erfahrung davon aus, dass auch Season 26 an einem Freitag starten wird. Und das etwa ein bis zwei Wochen nach Ende von Season 25.

4. März 2022

11. März 2022

18. März 2022

25. März 2022

Bedenkt, dass es sich hierbei um Spekulation aufgrund der vergangenen Seasons handelt. Es kann gut sein, dass Blizzard andere Pläne hat, die sich dann auf das Ende von S25 und den Start von S26 auswirken.

Seid ihr noch im Spiel aktiv? Dann schnappt euch eine der besten Klassen und Builds in Season 25 aus der Tier List von Diablo 3. So könnt ihr die nächsten Wochen noch erfolgreich ausnutzen.

Auf welchen Start-Termin von Season 26 hofft ihr?