Endlich kennen wir das End-Datum von Season 21 in Diablo 3. Anfang November wird die aktuelle Season beendet. Was das für den Start von Season 22 bedeutet, zeigen wir euch hier.

Was sagt Blizzard? In den letzten Wochen wurde die PTR-Zeit für die Season 22 von Diablo 3 gestreckt. In der Zeit lief auch noch die aktuelle Season 21 weiter. Spieler fragten sich schon lange, wann denn endlich das End-Datum verkündet wird. Normalerweise sollte das zwei Wochen vor dem Ende passieren.

Am 28. Oktober erklärte Blizzard in den Foren, dass Season 21 am 8. November um 17:00 Uhr endet. Damit bleiben euch nur noch wenige Tage Zeit, eure Saisonziele zu erfüllen.

Community Manager FilthieRich über den End-Termin von Season 21 – Quelle: forums.blizzard.com

Wie lange lief Season 21 schon?

Start war im Sommer: Am 3. Juli startete Season 21 von Diablo 3. Für gewöhnlich soll eine Season in D3 immer etwa drei Monate laufen. Mit dem Ende am 8. November knackt Season 21 sogar die vier Monate.

Dass dieser Saisonabschnitt länger laufen wird, zeichnete sich aber schon ab. Denn am 9. September verkündete Community Manager PezRadar, dass der PTR noch ein Stück weiter weg wäre. Damit ist die Test-Phase von Season 22 gemeint.

Als diese dann endlich auf den Testservern startete, gab es Probleme. Am 13. Oktober erklärte PezRadar, dass es im aktuellen PTR-Patch 2.6.10 zu Fehlern kommt. Man müsse die PTR-Phase auf unbestimmte Zeit verlängern.

Offenbar bekam man die Fehler jetzt so weit in den Griff, dass man das Ende der aktuellen Season einläuten kann und damit als nächsten großen Schritt auf Season 22 blickt.

Wann könnte Start von Season 22 in Diablo 3 sein?

Das weiß man: Normalerweise liegen zwischen dem Ende einer Season und dem Start einer neuen Season etwa eine bis zwei Wochen Pause.

Zwischen Season 16 und 17 lagen 5 Tage

Zwischen Season 17 und 18 lagen 5 Tage

Zwischen Season 18 und 19 lagen 12 Tage

Zwischen Season 19 und 20 lagen 12 Tage

Zwischen Season 20 und 21 lagen 12 Tage

Wenn Season 21 am 8. November endet, wären der 13. November oder der 20. November Daten, die für den Start von Season 22 infrage kämen. Denn die Seasons starten in der Regel freitags.

Das sagen Spieler: Auf reddit äußern Spieler ihre Wünsche zu den Start-Terminen von S22.

„Lasst uns Freitag den 13. für den Season-Launch nehmen!“

„Bitte, bitte, bitte, lass Season 22 bald starten. Ich habe die Thanksgiving-Woche frei und bin bereit!“

„Das wäre perfektes Timing, wenn es am Wochenende vor Thanksgiving starten würde.“

Thanksgiving findet in den USA am 26. November statt. Der Freitag davor wäre also der 20. November.

Generell scheint der November ein gutes Start-Datum für die neue Season zu sein, wenn man sich die Hack-And-Slay-Konkurrenz ansieht. Path of Exile verschob sein neues Add-on ins nächste Jahr.

Was passiert in Season 22? Wir wissen bereits, dass Klone eurer Klassen das Saisonthema der neuen Season in Diablo 3 werden. Außerdem gibt es eine Änderung an Kanais Würfel, die Spieler am liebsten für immer behalten würden.

Dazu wird es wieder einige Balance-Änderungen geben. Hier und da wurde an Items geschraubt und aus Haedrigs Geschenk gibt es wieder coole Starter-Sets. Werdet ihr euch Season 22 anschauen und was wünscht ihr euch als Start-Datum?