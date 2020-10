Eigentlich sollte die nächste Erweiterung des Hack ’n Slays Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) am 11. Dezember starten. Wegen dem verschobenen Release von Cyberpunk 2077 kommt sie aber später.

Wie steht es um die nächste Erweiterung von PoE? Laut den Entwicklern liegen sie gut in der Zeit und werden die letzte Erweiterung für 2020 auch pünktlich fertigstellen. Nur veröffentlicht Grinding Gear Games sie dann nicht. Die Verschiebung findet also nicht statt, weil sich die Entwicklung verzögert.

Path of Exile bekommt eine neue Erweiterung, die wegen Cyberpunk 2077 verschoben wurde.

Cyberpunk 2077 versus Path of Exile

Was ist der Grund für die Releaseverschiebung? CD Projekt Red gab am 27. Oktober bekannt, dass sich die Veröffentlichung des Action-RPGs Cyberpunk 2077 bis zum 10. Dezember verzögert. Damit würde die Erweiterung von PoE einen Tag später erscheinen, was die Entwickler nicht so gut finden. Sie erklären:

Gestern kündigte CD Projekt Red an, dass Cyberpunk 2077 nun am 10. Dezember veröffentlicht wird. Wir wollen unsere Spieler nicht in die Lage versetzen, zwischen diesen beiden Titeln wählen zu müssen, deshalb haben wir beschlossen, Cyberpunk aus dem Weg zu gehen und die Veröffentlichung von Path of Exile 3.13 auf Januar 2021 zu verschieben.

Wie nutzen die Entwickler die Zeit? Wie bereits erwähnt, wird Path of Exile 3.13 aktuellen Planungen zufolge rechtzeitig fertig. Deswegen beginnt das Team anschließend direkt mit den Arbeiten an Version 3.14.

Die Verzögerung beim Release von PoE 3.13 könnte sich aber auf die Veröffentlichungen von 3.14 auswirken. Hierzu will das Team die Community zeitnah informieren.

Was machen die Spieler dann über Weihnachten und Neujahr? Das Team erklärt, dass es mindestens ein Event geben soll, mit dem sich die Community in der Zeit zum Ende des Jahres beschäftigen kann.

Damit ihr in der Weihnachts-/Neujahrszeit noch einige interessante Path-of-Exile-Sachen spielen könnt, planen wir mindestens ein mehrwöchiges Event (zum Beispiel Flashback). Wir werden Einzelheiten zu diesen Veranstaltungen bekannt geben, sobald wir einen Plan aufgestellt haben.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Ankündigung kommt in der Community nicht allzu gut an. Es gibt zwar Spieler, die Verständnis zeigen, einige verstehen jedoch nicht, was Cyberpunk 2077 mit Path of Exile zu tun hat.

Road meint auf Twitter: „Danke GGG, dass ihr uns Zeit lasst, Cyberpunk zu genießen, bevor die neue Season startet.“

Steve | #BLM zeigt etwas Verständnis: „Ich verstehe es, aber es ist Mist. Ich glaube nicht, dass sich die Spielerbasis von PoE und Cyberpunk 1:1 decken.“

Simp Shady fragt: „Ist das ein verspäteter Aprilscherz?“

J; folklore ist wütend: „Ganz ehrlich, was zur Hölle? So eine billige Ausrede.“

Ryan Allen schreibt: „Was verflucht hat Cyberpunk mit PoE zu tun?“

Was haltet ihr von dieser Verschiebung? Versteht ihr es oder seid ihr ebenfalls sauer?

Mit dem letzten großen Update wurde so viel an der Technik von Path of Exile verändert, dass Spieler das komplett Hack and Slay neu herunterladen mussten.