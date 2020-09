Der erwartete Start von Season 22 in Diablo 3 liegt wohl doch weiter entfernt als bisher gedacht. Blizzard äußerte sich jetzt zu dem Thema.

Um was geht es? Aktuell läuft in Diablo 3 Season 21, die am 3. Juli startete. In der Regel dauert eine Saison etwa drei Monate und wird danach beendet. Rechnerisch kämen also Daten gegen Ende September und Anfang Oktober infrage.

Doch eine Aussage vom Community Manager macht jetzt ziemlich deutlich, dass der Start einer neuen Season wohl etwas später losgeht.

Das sagt Blizzard: Im offiziellen Blizzard-Forum meldete sich Community Manager PezRadar zu Wort. Auf die Frage, wann die Patch Notes für den PTR (Blizzards Testserver) zu Season 22 erscheinen, verriet er: „Der PTR ist noch ein Stück weiter weg“ (via forums.blizzard.com).

Ein genaues Datum oder eine Dauer verriet PezRadar dabei aber nicht. Das Ankündigen von voraussichtlichen Daten zum Ende von Seasons hat Blizzard mal mit dieser Begründung aufgegeben:

Wir geben keinen voraussichtlichen Zeitpunkt für das Ende von Saisons mehr bekannt. Allerdings sollten Saisons ungefähr drei Monate lang dauern (je nach Entwicklungsbedarf mal etwas länger, mal etwas kürzer) und wir werden euch auch in Zukunft mindestens zwei Wochen vor Ende einer Saison Bescheid geben. Quelle: Diablo3.com

Gut möglich, dass für den PTR ein größerer Patch vorbereitet wird, der ein zufriedenstellendes Saisonthema präsentieren soll. Denn jede neue Saison in Diablo 3 erhält ein bestimmtes Thema, das das Kapitel einzigartig und interessant machen soll. Doch in S21 gab es Probleme damit:

Will sich Blizzard also für Season 22 mehr Zeit nehmen und das Thema genau testen?

Wann könnte Season 22 in Diablo 3 starten?

So lief es bisher: Mit wenigen Ausnahmen hält Blizzard seinen 3-Monats-Plan ein. Die vergangenen Seasons in Diablo 3 sahen so aus:

Season 20 startete am 13. März und lief bis zum 21. Juni 2020.

Season 19 startete am 22. November 2019 und lief bis zum 1. März 2020

Season 18 startete am 23. August 2019 und endete am 10. November 2019

Season 17 startete am 17. Mai 2019 und endete am 18. August 2019

Season 16 startete am 18. Januar 2019 und sollte eigentlich am 17. März enden. Doch sie endete erst am 12. Mai 2019 S16 wurde um 2 Monate verlängert



Die letzten beiden Seasons, 19 und 20, liefen also genau 100 Tage. Ihr könnt euch mit den besten Klassen von Season 21 also wohl noch länger in den Ranglisten prügeln.

Wann könnte Season 22 starten? Blizzard gab im August an, dass die aktuelle Season etwas länger läuft und man den nächsten PTR-Zyklus länger am Leben erhalten wird. Ab jetzt wolle man jeder Season mehr Zeit zum Testen geben – 2 Wochen haben die Spieler dann Zeit. Hinzu kommt dann noch etwa eine Woche, um das Feedback der Spieler im Patch aufzuarbeiten und Änderungen einzubauen.

Regulär sollte Season 21 etwa am 3. Oktober enden. Dann folgen Test-Phasen zum neuen Patch. Nach aktuellem Kenntnisstand lässt sich der Start von Season 22 bei Diablo 3 frühestens in der zweiten Oktoberhälfte vermuten. Infrage kämen

der 23. Oktober

der 30. Oktober

der 6. November

und der 13. November

Doch das sind bisher nur Spekulationen. Wir warten darauf, dass Blizzard sich detaillierter zur Zukunft von Diablo 3 äußert.

