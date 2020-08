Derzeit läuft noch Season 21 in Blizzards Hack and Slay Diablo 3. Doch nun gibt es eine Änderung, welche zu heftigen Diskussionen in der Community führt.

Was kündigte Blizzard an? Im offiziellen Forum das Action-RPGs Diablo 3 erklärte Community Manager FilthieRich, dass ab sofort alle Kopfgelder, die ihr in der Saison verdient, verdoppelt werden. Das heißt dann, dass ihr mehr Horadrsche Truhen bekommt, wenn ihr Kopfgeldjagden in den Akten abschließt. Anstatt einer Truhe bekommt ihr jetzt also zwei.

Der Bonus profitiert von der Schwierigkeitsstufe. Es ist im Wesentlichen so, als ob ihr die doppelte Anzahl von Kopfgeldern abgeschlossen hättet. Die Belohnungen in den Horadrischen Truhen sind ansonsten gleich. Die Drop-Raten oder die Menge der einzelnen Belohnungen wurden nicht verändert.

Die Bonustruhen aus den Rifts betrifft dies aber nicht.

Außerdem erklärte Blizzard, dass die aktuelle Season 21 länger als sonst ausfällt. Das bringt auch mit sich, dass die Zeiten des Testservers PTR entsprechend verlängert werden. Blizzard hofft auf diese Weise, mehr Feedback von den Spielern zu erhalten und mehr Zeit für Änderungen und Anpassungen zu haben.

Die aktuelle Saison von Diablo 3 bekommt mittendrin einen Bonus.

Blizzard hofft auf mehr Spieler

Was ist der Hintergrund für die Boni? Belohnungen sind stets eine gute Motivation, zu spielen. In Diablo 3 geht es auch zu einem großen Teil darum, viel Loot zu sammeln, um an besondere und mächtige Items zu kommen. Wenn es mehr Belohnungen gibt, dann ist auch die Chance höher, solche Gegenstände zu finden. Das sollte also dazu führen, dass Spieler verstärkt Diablo 3 spielen, um beispielsweise Sets zu vervollständigen.

Außerdem nervt das Thema der Saison 21 etwas. Vielleicht kann der Bonus hier auch etwas Abhilfe schaffen.

Wie reagiert die Community auf diese Änderung? Nicht jedem gefällt es, dass die Belohnungen verdoppelt wurden. Daher finden hitzige Diskussionen im Forum von Diablo 3 statt.

CoZmicShRedd freut sich: „Ich bin so aufgeregt, dass ich mich fühle, als hätte meine Junggesellenbude gerade ein kostenloses Whirlpool-Upgrade erhalten, und ich kann es kaum erwarten, einzutauchen! Ok, vielleicht nicht ganz so aufregend, aber fast! Danke Blizzard!“

Supreme sieht die Sache aber ganz anders: „Ein weiterer erschreckender Versuch, die Leute mit Brotkrumen in diese Parodie eines Spiels zurückzulocken. Sogar Diablo Immortal sieht besser aus als D3. Lasst es einfach sterben und gebt uns endlich D4.“

BarbarianFTW kann die Kritik nicht verstehen: „Doppelte Kopfgelder sind niemals, ich meine niemals, eine schlechte Sache. Jeder, ich meine jeder, will einen Vorteil daraus ziehen. Mich eingeschlossen. So etwas zu tun, ist besser als gar nichts zu machen. Danke Blizz, dass ihr wenigstens etwas unternehmt. Nochmals, ich werde es voll ausnutzen.“

ISoPaB kritisiert, dass die aktuelle Season sowieso schon so großzügig ist: „Ehrlich gesagt, bin ich damit nicht zufrieden. Die Saison ist bereits viel zu vorteilhaft. Sicher, Spieler müssen motiviert werden, die Saison zu spielen, das verstehe ich. Aber, wenn man zur Saisonmitte doppelte Kopfgelder hinzufügt und das nur für Saisonspieler… Das führt zu einer weiteren Schicht von Vorteilen – nicht nur für das Gruppenspiel, sondern vor allem für die Saison. Nicht gut, wirklich enttäuschend.“

Was haltet ihr denn von dieser Änderung? Findet ihr die doppelten Belohnungen gut?

Ihr sucht aktuell nach Alternativen zu Diablo? Wir haben eine Liste mit 11 spannenden Hack and Slays für euch zusammengestellt, welche sicher viel Spaß machen.