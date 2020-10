Diablo 3 verlängert Test für Season 22, gute Nachrichten für Spieler

Die PTR-Phase von Season 22 in Diablo 3 wird verlängert. Das Update 2.6.10 sorgt aktuell noch für Probleme. Doch Spieler finden, dass es gut ist, länger mit dem Release der Season zu warten.

Das sagt Blizzard zum Test: Gerade laufen auf dem PTR von Diablo 3 die Tests zu Patch 2.6.10. Das ist das Update, mit dem Season 22 laufen soll.

Im Forum schreibt Community Manager PezRadar, dass Spieler von Latenz-Problemen und Login-Fehlern beim PTR berichten. Aus diesen Gründen wird der PTR „auf unbestimmte Zeit verlängert“. Hinter den Kulissen will man jetzt an den Problemen arbeiten.

Außerdem bittet man um weitere Hilfe der Spieler. Man wünscht sich, dass mehr Leute teilnehmen und auf dem PTR spielen.

Als Nächstes wollen die Entwickler 2 Dinge testen:

Die Schatten-Klone der Spieler, die durch das Saisonale Thema entstehen, werden erstmal deaktiviert

Nachdem die Schatten-Klone wieder im Spiel sind, wird der vierte Slot in Kanais Würfel deaktiviert. Auch das ist ein Bonus von Season 22

Die Nachricht von PezRadar – Quelle: Blizzard-Foren

Spieler: „Das sind gute Neuigkeiten“

Das sagen die Spieler: In der Community wird die Neuigkeit diskutiert. Auf reddit schreibt Nutzer toasti3: „Das sind gute Neuigkeiten.“ Er führt aus, welche Änderungen er sich am Thema wünscht: „Es wäre schön, zu sehen, dass die Klone auch in höheren Rifts nützlich sind oder tatsächlich mit dem Fortschritt des Helden skalieren. Wenn sich herausstellt, dass der vierte Slot in Kanais Würfel nichts kaputt macht, wäre es cool, das Feature im Kernspiel zu behalten.“ Außerdem schlägt er vor, die Schatten-Klone in einem späteren Patch als legendäre Macht zu behalten oder sie an ein Set zu koppeln.“

Der vierte Slot in Kanais Würfel ist besonders beliebt – Spieler wünschen sich das Feature für immer.

Andere finden es gut, dass Blizzard erstmal die Bugs auf dem PTR beheben will und keine kaputte Season veröffentlicht (via reddit).

Weitere Spieler erwähnen positiv, dass Blizzard sich die Zeit nimmt, Fehler der Season zu beheben.

Wann kommt Season 22?

Durch das verlängerte Testen könnte sich der Start von Season 22 in Diablo 3 noch weiter verschieben. Man ging bisher davon aus, dass es frühestens in der zweiten Oktoberhälfte so weit ist.

Doch ein Termin im November wird nun immer wahrscheinlicher. Gerade, weil Blizzard für gewöhnlich zwei Wochen vor dem Start die Ankündigung dafür raushaut.

Scheint, als hättet ihr jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis die neue Season losgeht. Probiert in der Zeit doch mal verrückte Dinge aus, wie dieser Typ. Der Streamer spielte Diablo 3 ohne Angriffe und Fähigkeiten durch.