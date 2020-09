Season 22 von Diablo 3 klont eure Klasse und verbessert Kanais Würfel

Es wird sich ab dem 8. Oktober also zeigen, ob das neue Thema den Spielern gefällt. Das Thema der Season 21 kam nicht sehr gut an.

In den Threads wurden auch die Möglichkeiten ausgemalt, wie man mit dem vierten Slot des Würfels richtig kaputte Builds bauen könnte und es wurde spekuliert, welche Klassen davon am meisten profitieren würden.

Das Ziel des neuen Slots ist es, den Spielern mehr Kreativität und Vielfalt bei den Builds zu bieten. Es ist auch das Feature der Season, was bis jetzt in der Community erhalten hat.

Was passiert mit dem Würfel? Zusätzlich zu den Schatten werdet ihr in Season 22 einen weiteren Slot für euren Kanais Würfel erhalten. Der neue Slot wird dieselben Items aufnehmen können, wie die anderen drei. Sein Effekt wird mit ihren aber nicht stacken.

Diablo 3: Was Spieler in S21 für einen Exploit hielten, ist tatsächlich so gewollt

Diablo 3 stellt in einem Blog-Post das Update 2.6.10 vor, das am 1. Oktober auf den PTR-Servern online gehen wird. Es werden außerdem das neue Seasonthema, Belohnungen und Haedrigs Gifts vorgestellt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben × drei =

Insert

You are going to send email to