Diablo 3 Season 25: Alle Klassen im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Über 3.000 Leute haben hier auf MeinMMO für die Lieblingsklasse in Season 25 von Diablo 3 abgestimmt. An der Spitze kämpfen zwei Klassen hart um den Sieg. Wir zeigen euch die Gewinner und Verlierer.

Was ist los bei Diablo 3? Am 10. Dezember startete Season 25 in Diablo 3. Für die Spieler bedeutet das, dass sie sich einen neuen Saison-Charakter erstellen und bei “Null” anfangen. Ohne Gear, ohne Gold, ohne Paragonpunkte. Es beginnt ein großes Wettrennen, bei dem man schnell das Max-Level erreichen und dann durch die großen Nephalemportale rennen will.

Vor dem Start der Season gab es Balance-Änderungen, die dafür sorgen, dass manche Klassen nun stärker, andere schwächer sind. Bei unserer Umfrage, welche Klasse ihr in Season 25 spielen wollt, gibt es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Über 3.000 Stimmen, aber kaum Liebe für Kreuzritter

Um diese Umfrage geht es: Wir fragten euch hier auf MeinMMO, welches eure Lieblingsklasse für Season 25 in Diablo 3 ist. Dazu gaben wir für unentschlossene das Schicksals-Rad an die Hand.

So habt ihr gewählt: Ihr hattet bei der Umfrage eine Stimme. Wer mehrere Klassen in Season 25 spielen möchte, sollte die auswählen, auf die man sich am meisten freut. Heute schauen wir uns die Ergebnisse an. 3.174 Leute haben an der Umfrage teilgenommen (Stand vom 11. Dezember um 10:50 Uhr). Und so habt ihr abgestimmt:

Platz 7: Kreuzritter mit 206 Stimmen – Entspricht etwa 6 %

Platz 6: Hexendoktor mit 308 Stimmen – Entspricht etwa 10 %

Platz 5: Zauberer mit 332 Stimmen – Entspricht etwa 10 %

Platz 4: Totenbeschwörer mit 333 Stimmen – Entspricht etwa 10 %

Platz 3: Barbar mit 376 Stimmen – Entspricht etwa 12 %

Platz 2: Dämonenjäger mit 772 Stimmen – Entspricht etwa 24 %

Platz 1: Mönch mit 847 Stimmen – Entspricht etwa 27 %

Wie stark ist der Mönch? Viele von euch wollen den Mönch spielen. In den letzten Seasons setzte sich die Klasse bereits mit Spin-to-Win-Builds weit nach vorne im Meta. In Season 25 ist der stärkste Build des Mönchs das Inna-Set mit mystischen Verbündeten. Das spielt ganz vorne im S-Tier mit. Knapp dahinter, im A-Tier findet man dann vier weitere Builds des Mönchs.

In unserer Tier List zu Season 25 findet ihr die aktuell besten Builds für jede Klasse:

Diablo 3 Season 25: Beste Klassen, beste Builds – Tier List

Doch auch der Kreuzritter hat mit “AdT Himmelsfuror” und “Akkhan Bombardement” zwei Builds im S-Tier. Obwohl er bei unserer Umfrage unbeliebt ist, hat er viel Potenzial in der neuen Season. Möglicherweise ein Grund für euch, diese Klasse zu spielen und dadurch auf weniger Konkurrenz in den Bestenlisten zu treffen.

Welche Klassen waren früher beliebt? Die Umfragen nach eurer Lieblingsklasse in Diablo 3 führen wir auf MeinMMO regelmäßig zu Saisonstarts durch.

In Season 24 gewann der Mönch mit 549 Stimmen. Auf Platz 2 habt ihr den Dämonenjäger gewählt (Alle Ergebnisse)

In Season 23 lag der Mönch auf dem vorletzten Platz. Gewonnen hat der Zauberer mit 643 Stimmen – Knapp dahinter der Barbar mit 622 Stimmen (Alle Ergebnisse)

In Season 22 sicherte sich der Dämonenjäger mit 430 Stimmen den ersten Platz. Der Totenbeschwörer lag knapp dahinter auf Platz 2 (Alle Ergebnisse)

Mit welcher Klasse startet ihr in Season 25 durch und warum habt ihr sie gewählt? Verratet es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Spielern aus der Community aus.