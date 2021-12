Diablo 3 startet heute Season 25 – Das Wichtigste in 3 Minuten

In Diablo 3 startet heute, am 10. Dezember, Season 25. Starter-Sets mit Haedrigs Geschenk, das Saisonthema und Balance-Änderungen zeigen wir euch hier in der Übersicht, damit ihr bestens vorbereitet seid.

Was ist los bei Diablo 3? Endlich startet die neue Season 25, nachdem die vergangene S24 mit Überlänge gelaufen ist. Damit ihr bestens auf die kommenden Wochen vorbereitet seid, zeigen wir euch hin der Übersicht hier die wichtigsten Infos.

Wann geht es los? Der Start von Season 25 ist heute, am 10. Dezember, um 17:00 Uhr für PC-Spieler. Auf den Konsolen müsst ihr vermutlich wieder länger auf den Start warten. Von vergangenen Seasons weiß man, dass die Starts etwa um 2:00 Uhr am Samstagmorgen auf PlayStation, Xbox und Switch aktiviert wurden.

Checkliste für Season 25 – Saisonthema, Starter-Sets, Balance-Änderungen

Saisonthema: Die Seelensplitter sind das große Saisonthema, das Season 25 in Diablo 3 so besonders macht. Insgesamt gibt es sieben Seelensplitter:

Es gibt drei Seelensplitter der Großen Übel, die in eure Helm-Sockel passen

Und vier Seelensplitter der Geringen Übel, die eure Waffen-Sockel passen

Insgesamt könnt ihr davon zwei gleichzeitig tragen – jeweils einen in der Waffe und einen im Helm.

Ihr könnt jeden Seelensplitter dreimal aufwerten, das funktioniert mit exklusiven Saisongegenständen “Funken der Höllenschmiede” – das sind Verbrauchsgegenstände

– das sind Verbrauchsgegenstände Durch das Aufwerten schaltet ihr die zusätzlichen Eigenschaften frei, die die Seelensplitter mitbringen.

Alles zu den neuen Seelensplitter in Season 25 zeigen wir euch hier:

Diablo 3: Alle Seelensplitter in Season 25 und ihre starken Boni

Starter-Sets mit Haedrigs Geschenk in S25

Diese Sets gibt’s: Die neue Saison in Diablo 3 wird wieder von einer Saisonreise begleitet. Das sind eine Reihe von Aufgaben, die in verschiedene Kapitel unterteilt sind. Die Saisonreise ist kostenlos und für jeden lösbar. Erledigt ihr Kapitel zwei, drei und vier erhaltet ihr dafür jeweils eins von Haedrigs Geschenken. In den Geschenken stecken Set-Teile für die Klasse drin, mit der ihr das Geschenk öffnet. Öffnet ihr mit einer Klasse alle drei Geschenke, erhaltet ihr ein vollständiges Set und aktiviert damit den mächtigen 6er-Set-Bonus.

In Season 25 werden euch folgende Sets aus Haedrigs Geschenk verteilt:

So sehen die Starter-Sets von Season 25 in Diablo 3 auf den verschiedenen Klassen aus

Balance-Änderungen in Patch 2.7.2 an Sets

Was ist anders? Verschiedene Set-Anpassungen spielen im Meta eine Rolle:

Bei Hexendoktoren wurde das Arachyr-Set angepasst

Bei Dämonenjägern wurde das Set Des Schattens Mantelung angepasst

Bei Totenbeschwörern wurde das Set Rathmas Knochen angepasst

Bei Zauberern wurde das Set Pracht des Feuervogels angepasst

Mit diesem Überblick seid ihr bestens auf die neue Season 25 in Diablo 3 vorbereitet. Hier bei uns auf MeinMMO werdet ihr in den nächsten Tagen darüber lesen, wie sich die neue Saison spielt und welche Klassen den größten Erfolg in den großen Nephalemportalen haben.

Wie gefällt euch der neue Inhalt? Findet ihr die Seelensplitter gut und denkt, dass sich dadurch der Spielstil positiv verändert, oder wünscht ihr euch für die nächste Season etwas ganz anderes? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.