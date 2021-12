Der Start von Season 25 in Diablo 3 steht bevor. Welche Klasse werdet ihr spielen? Für die Unentschlossenen unter euch bieten wir das Schicksalsrad, das für euch eine Klasse bestimmt.

Was ist los bei Diablo 3? In dieser Woche startet die neue Season 25 mit Patch 2.7.2 in Diablo 3. Der Startschuss fällt am 10. Dezember. Für neue Spieler und auch für Veteranen stellt sich dabei häufig die Frage: Mit welcher Klasse spiele ich die neue Season?

In diesem Artikel findet ihr eine Umfrage, bei der ihr euch für eine Klasse entscheiden könnt. Dazu zeigen wir euch das Rad des Schicksals. Klickt es hier im Artikel an und erfahrt, welche Klasse das Rad für euch vorsieht.

Das ändert sich in Season 25

Das Thema: Das große Highlight von Season 25 ist das Saisonthema, das sich um die sieben Seelensplitter dreht. Ihr könnt sie in Kopf und Waffe sockeln und schaltet damit starke Boni frei. So nimmt euch einer zum Beispiel ein paar Prozente eurer Krit-Chance weg, gibt euch dann aber 100 % Krit-Chance auf handlungsunfähige Gegner. Mit den neuen Edelsteinen könnt ihr Klassen und Builds völlig neu kennenlernen.

Alle Seelensplitter aus Season 25 und ihre starken Boni haben wir euch hier auf MeinMMO vorgestellt.

Balancing: Das neue Update verändert Sets und Klassen-Items von Barbaren, Hexendoktoren, Dämonenjägern, Totenbeschwörern und Zauberern. In den Patch-Notes von Update 2.7.2 in Diablo 3 zeigen wir euch alle Änderungen und Infos zu Season 25.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 25?

Stimmt hier ab: Kurz vor dem Start von Season 25 wollen wir von euch wissen, mit welcher Klasse ihr spielen wollt. Ihr habt bei der Umfrage nur eine Stimme. Wollt ihr in Season 25 mehrere Klassen spielen, dann wählt einfach die, auf die ihr euch am meisten freut.

Noch nicht entschieden? Fragt das Schicksalsrad

Das könnt ihr probieren: Wenn ihr noch keine Entscheidung treffen konntet, binden wir euch hier zur Hilfe ein “Schicksalsrad” ein. Gut, eigentlich ist das ein Zufallsrad, das eine von sieben Klassen als Ergebnis anzeigen wird, aber vielleicht steckt ein Hauch Schicksal darin.

Wenn ihr sowieso zwischen zwei, drei Klassen schwankt oder es euch komplett egal ist, welche Klasse ihr spielt, dann könnt ihr jetzt hier drehen und danach bei der Umfrage abstimmen.

Falls ihr das Rad nicht sehen könnt, folgt einfach diesem Link zu wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse in Season 25 entschieden? Egal ob mit oder ohne Schicksalsrad, schreibt uns eure Klasse doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sagt dazu, welche Pläne ihr verfolgt. Wollt ihr in Gruppen oder Solo unterwegs sein? Zielt ihr auf GR 150 ab oder spielt ihr nur ganz locker und genießt andere Inhalte?

Nach ersten Tests war für Spieler bereits klar: Das Saisonthema für Season 25 ist sogar noch stärker als das für Season 24.