Diablo 3: Wartet mit eurem Herausforderungsportal bis Freitag

Warum soll man das aufbewahren? Am Freitag, den 10. Dezember, startet Season 25 in Diablo 3. Wenn ihr da schnell leveln wollt, dann empfiehlt es sich, die Season mit dem Challenge-Rift zu starten. Denn damit sichert ihr euch folgende Belohnungen:

Das neue Herausforderungsportal in Diablo 3 spielt ihr mit einem Totenbeschwörer. Allerdings solltet ihr noch bis zum Start von Season 25 am Freitag warten, bevor ihr es abschließt. Wir zeigen euch, wie das Portal funktioniert und warum ihr es jetzt noch nicht abschließen solltet.

