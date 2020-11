In Diablo 3 steht der Start von Season 22 unmittelbar bevor. Wir haben euch gefragt, mit welcher Klasse ihr die Season spielen wollt. Dabei zeigt sich eine Klasse als großer Favorit.

Wann startet Season 22? Am 20. November öffnen sich wie gewohnt um 17:00 Uhr die Tore für die neue Season. Diese wird dann mit dem neuen Patch 2.6.10 gespielt, der etwas an der Balance schraubte, neue Gegenstände ins Spiel brachte und auch das Saisonthema für S22 in sich trägt.

Alles, was ihr zum Start von Season 22 in Diablo 3 wissen müsst.

Eure Lieblingsklassen im Ranking – Was spielt ihr?

Eure Ergebnisse: Am Dienstag, den 17. November, fragten wir euch hier auf MeinMMO, mit welcher Klasse ihr die neue Season spielen möchtet. Ihr habt fleißig abgestimmt und gezeigt: Der Hexendoktor ist bei euch diesmal am unbeliebtesten.

Seit dem Start der Umfrage haben 1840 Leute daran teilgenommen (Stand: 19.11.2020 – 8:35 Uhr). Vielen Dank dafür!

So habt ihr abgestimmt:

Dämonenjäger mit 430 Stimmen Totenbeschwörer mit 330 Stimmen Kreuzritter mit 268 Stimmen Barbar mit 244 Stimmen Mönch mit 209 Stimmen Zauberer mit 207 Stimmen Hexendoktor mit 152 Stimmen

In der folgenden Grafik zeigen wir euch das Ergebnis mit den Prozentwerten:

Was zeigen die Ergebnisse?

Das fällt auf: Mit Abstand habt ihr den Dämonenjäger an die Spitze gewählt. Der gehörte mit dem Barbar und dem Totenbeschwörer zu den Gewinnern von Season 21, kurz vor dessen Ende. Gut möglich, dass ihr bei eurer Wahl darauf geachtet habt, wie die letzte Season lief.

Bei unserer Umfrage zu den Lieblingsklassen von Season 21 gewann der Dämonenjäger, danach Totenbeschwörer, dann Barbar

Davor waren Barbar, Zauberer und Hexendoktor in unserer Umfrage zu S20 ganz vorn

In den letzten Monaten waren die Klassen sehr beliebt bei euch, die neue Sets erhielten. In Season 22 bekommt jede Klasse ihr neustes Set aus Haedrigs Geschenk.

Freut ihr euch schon auf den neuen Abschnitt in Diablo 3 oder lasst ihr diese Season aus? Für einige Spieler wird es kurz nach dem Start zu gewissen Konflikten kommen. Denn für Blizzard-Fans ist der Start von Season 22 doof gelegt. Oder kommen euch die Release-Termine gar nicht in die Quere? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.