Ihr habt für die Umfrage pro User eine Stimme. Wenn ihr mehrere Klassen in Season 22 spielen wollt, dann stimmt einfach hier für die Klasse, auf die ihr euch am meisten freut.

In Season 22 ist die Auswahl schwerer, denn jede der sieben Klassen bekommt als Starter-Set das neuste Set. Wer also ein paar Seasons ausgesetzt hat, entdeckt hier einige neue Spielstile.

Große Auswahl bei den Starter-Sets: In der Vergangenheit nutzten Spieler die Auswahl der Starter-Sets als Entscheidungshilfe, mit welcher Klasse sie spielen wollten. Die, welche das bessere oder neuere Set in der Auswahl bei Haedrigs Geschenk hatte, war oft ein Favorit.

Was ist los bei Diablo 3? Am Freitag, dem 20. November 2020, startet Season 22 in Diablo 3. Und passend zu diesem Zeitpunkt fragen sich nun einige Spieler: Welche Klasse werde ich denn in Season 22 spielen?

