Das Ende von Season 21 in Diablo 3 steht unmittelbar bevor. Wir analysieren bei MeinMMO in Rangliste und schauen, welche Klasse die Season zum aktuellen Zeitpunkt gewinnt.

Was ist los in Diablo 3? Das Ende von Season 21 ist schon am Sonntag, dem 8. November 2020. Die aktuelle Saison nervte anfangs noch ziemlich hart und wurde dann mit Hotfixes verbessert. Wegen Problemen mit dem Update für die kommende Saison wurde S21 dann sogar noch verlängert.

Doch irgendwann enden alle Seasons in Diablo 3 und so auch diese. Wir schauen für euch, welche Klassen am schnellsten die Großen Nephalemportale auf Stufe 150 clearen und welche Klassen dieses Ziel noch gar nicht erreicht haben.

Die aktuelle Rangliste: Wir schauen uns hier die europäische Solo-Rangliste von Season 21 in Diablo 3 an und zeigen, welche Klasse da gerade auf Platz 1 steht (Stand: 6. November – 08:14 Uhr). Hinter den Zeiten verlinken wir euch die jeweiligen Heldenprofile, damit ihr die Charaktere der Spieler betrachten könnt. Bedenkt, dass das aktuell ausgerüstete Equipment nicht dem entsprechen muss, mit dem die Rekordzeit aufgestellt wurde.

Falls ihr lieber eine Grafik sehen wollt, binden wir euch die aktuellen Season-Zwischenstände hier auch als Bild ein:

Eine ähnliche Auflistung zeigte auch schon unsere Tier-List zu Season 21 in Diablo 3. Der Dämonenjäger und der Barbar teilten sich darauf die ersten Plätze.

Wie geht’s mit Season 22 weiter?

Das nächste Kapitel in der Welt von Diablo 3 ist dann Season 22. Von der kennen wir aktuell noch keinen Start-Termin, wissen aber, welche Boni darin stecken.

Wenn ihr einen Pylon oder einen Schrein aktiviert, entsteht ein Schattenklon eurer Klasse, der für euch kämpft

Kanais Würfel wird um einen Slot erweitert und bietet damit Platz für noch kreativere Builds

Für mich, den Patrick, ist das eine große Motivation, den neuen Abschnitt auszuprobieren. Ich zeige euch in meinem Artikel, dass Season 22 endlich wieder coole Inhalte für Diablo 3 bringt und warum ihr sie spielen solltet.