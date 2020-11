Der Start von Season 22 in Diablo 3 ist für unseren Redakteur Patrick Freese eigentlich Grund zur Freude. Doch für ihn hätte der eine Woche früher kommen müssen.

Seit Jahren spiele ich regelmäßig die Seasons von Diablo 3 und bin immer direkt zum Start dabei. Das ist für mich immer ein Fest, wenn dann alle meine Freunde plötzlich wieder in der Diablo-Welt online sind und alle gemeinsam bei 0 anfangen.

Was ist das Problem? Die neue Season 22 startet am 20. November. Das wurde jetzt offiziell vom Diablo-Team bekannt gegeben. Für mich und einige andere Blizzard-Fans ist der Termin aber gar nicht cool.

Denn am 24. November startet das Add-on Shadowlands für World of Warcraft. Und sorry, aber den Start verpasse ich auf keinen Fall. Und da werde ich wohl nicht der einzige Blizzard-Spieler sein, der sich jetzt zwischen diesen beiden Events entscheiden muss.

Season 22 wird mich nur ein paar Tage halten – und das finde ich schade

Was macht Season 22 besonders? Zu jeder neuen Season in Diablo 3 lassen sich die Entwickler etwas einfallen, das sie besonders macht. Meist sind das spezielle Boni, die erheblichen Einfluss auf das Gameplay haben.

In S22 kommen

Schattenklone

ein vierter Platz in Kanais Würfel

Jede Menge Balance-Änderungen

Neue Items

Alle neuen Sets bei Haedrigs Geschenken

Alle Inhalte von Season 22 und Patch 2.6.10 von Diablo 3 findet ihr hier. Das ist Content, auf den ich mal wieder richtig Lust habe.

Was ist diesmal anders? Für gewöhnlich spiele ich eine Season von Diablo 3 etwa zwei bis drei Wochen ausgiebig und dann baut sich das von Tag zu Tag etwas ab. Coole Pets wie dieses aus Season 20 sind für mich Motivation, die Saison abzuschließen. Danach komme ich alle paar Tage mal wieder rein und feile noch an meinem Gear rum oder spiele eine neue Klasse.

Doch das alles wird diesmal deutlich kürzer kommen. Wenn am Dienstag Shadowlands startet (und die Server funktionieren), dann werde ich in das Spiel wechseln und dort einige Wochen bleiben.

Für mich wäre ein Season-Start in Diablo 3 eine Woche früher viel besser gewesen. Dann hätte ich den Start ausgiebig miterlebt, hätte einige Stunden hineinversenken können und dann, wenn der erste Hype vorüber ist, ohne schlechtes Gewissen zu Shadowlands pilgern können. Aber nein, diesmal werde ich die Season wohl nach etwa vier Tagen abbrechen. Schade eigentlich.

Denn die coolen Inhalte von Season 22 solltet ihr unbedingt probieren.

Warum gehe ich zu WoW?

Nostalgie, Freunde, Community: WoW ist eine alte Liebe von mir. Ich spielte zwar nicht damals zu Classic, fing aber im ersten Add-on, Burning Crusade, an. Grund dafür war, dass es praktisch jeder spielte und mein bester Freund meinte, ich solle es doch zumindest einmal ausprobieren. Dann war sein Bruder auch noch dabei, plötzlich fand ich mich in einer Gilde wieder und da war dieses Gefühl von Verbundenheit.

Seitdem ist das zwischen mir und WoW so eine On-Off-Beziehung. Regelmäßig bin ich wieder mit einem Monatsabo dabei, schaue rein, was sich in den letzten Patches getan hat, levele mit Freunden ein paar Twinks hoch und habe Spaß.

Doch einen Add-on-Release hab ich noch nie verpasst. Ich liebe es einfach, wenn die Startgebiete voller Spieler sind, weil alle gerade das „Neue“ ausprobieren wollen. Gemeinsam erkunden alle, was Blizzard da für die WoW-Community gebaut hat. Welche verrückten NPCs erschaffen wurden und welche Geschichte sie zu erzählen haben. Meine Freunde, die schon Burning Crusade mit mir spielten, warten auch wieder auf mich.

Und sorry, Diablo 3. Aber eine neue Season kann bei dem Start von WoW: Shadowlands für mich wirklich nicht mithalten. Darum ist die Frage, wer meine Aufmerksamkeit kriegt, überflüssig.

Geht nicht beides? Ich hatte überlegt, ob ich beides gleichzeitig spielen kann. Und ja, ich kann neben einer Diablo-Season auch etwas anderes spielen. Aber nichts, das so tief geht, wie eine Erweiterung in World of Warcraft. Die verschlingt einfach meine gesamte Aufmerksamkeit.

Klar, wenn die WoW-Server wieder mal vor Überlastung aus allen Nähten platzen und es riesige Warteschlangen wie in WoW-Classic gibt, dann lohnt sich ein Abstecher in die Welt des Hack and Slay. Aber sonst? Das wird wohl erst ein paar Wochen dauern, bis ich nach dem Start von Shadowlands mal wieder meine Nase in Diablo 3 stecke.

Wie ist das bei euch? Spielt ihr Diablo 3 und WoW und habt nun auch diese Entscheidung vor euch, oder ist WoW euch völlig egal und werdet vollkommen in Diablo 3 versinken? Oder spielt ihr sogar beides? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.