Diablo 3: Rangliste von Season 25 – Welche Klasse ist Gewinner?

In Diablo 3 läuft Season 25 bereits seit einigen Wochen. Wir schauen in die Ranglisten und kontrollieren, welche Klasse gerade das Solo-Pushen gewinnt.

Was ist los bei Diablo 3? Am 10. Dezember startete die Season 25 in Blizzards Hack’N’Slay. Als Highlight dieses Kapitels gibt es besondere Seelensplitter, die ihr in eure Builds sockeln und mächtige Kräfte entfesseln könnt.

Diese Seelensplitter haben auch Auswirkungen auf die Ranglisten. Wir zeigen euch, welche Klasse jetzt, zum Ende von Season 25, die Rangliste anführt und welche eher abgeschlagen ist.

Diablo 3: Leaderboards aus Season 25 vom 22. Februar

Das zeigen wir hier: Wir haben uns die aktuellen Ranglisten von Season 25 in Diablo 3 angesehen. Daraus zeigen wir euch hier die Zwischenstände der europäischen Leaderboards im Sotftcore-Modus für Solo-Spieler. Die Zeiten stammen aus der „Gesamt“-Kategorie, die alle Sets der jeweiligen Klassen zählt.

Der Stand der Daten ist vom 22. Februar 2021 um 11:45 Uhr.

Welche Builds werden gespielt? In der Aufzählung haben wir für euch jeweils das Heldenprofil verlinkt, mit dem der Rekord aufgestellt wurde. Ob dort weiterhin die Builds angelegt sind, mit denen die Zeiten aufgestellt wurden, ist nicht garantiert. Mit dem Blick auf das Heldenprofil bekommt ihr einen Einblick darin, mit welchen Fähigkeiten und Gegenständen die Charaktere gerade ausgestattet sind.

Was fällt auf? Inzwischen haben alle Klassen den Clear des größten Greater Rifts, auf Stufe 150, geschafft. Unterschiede gibt es jetzt nur noch in der benötigten Zeit. Schon früh in der Season zeigten sich Mönch und Kreuzritter weit oben in den Ranglisten.

Barbaren standen bereits bei unserem Ranglisten-Check von Diablo 3 am 24. Dezember auf dem 7. Platz und sind es auch heute noch. Auffällig ist in der Rangliste, dass einige Ergebnisse erst vor wenigen Tagen aufgestellt wurden. Das Wettrennen um die höchsten Positionierungen ist also noch nicht abgeschlossen.

Der Kampf in den Ranglisten von Season 25 ist noch nicht beendet. Wenn ihr also noch eine gute Platzierung zum Ende der Season erreichen wollt, habt ihr jetzt noch Zeit dafür.

Noch ist unklar, wie lange die aktuelle Saison noch aktiv ist. Unsere Prognose zu Ende von Season 25 und zum Start von Season 26 findet ihr bei uns auf MeinMMO. Seid ihr noch aktiv in der Rangliste oder wartet ihr bereits auf die nächste Season und habt D3 an die Seite gelegt?