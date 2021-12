Zwei Wochen nach dem Start von Season 25 in Diablo 3 schauen wir in die Ranglisten. Welche Klasse ist aktuell die beste beim Solo-Pushen und welche Klasse ist in den unteren Rängen?

Was ist los bei Diablo 3? Am 10. Dezember startete die Season 25 mit den neuen Seelensplittern, die Spieler in Kopf und Waffen sockeln können. Durch die großen Mächte dieser Splitter werden einige Builds der sieben Klassen von D3 noch stärker.

Wir schauen jetzt, zwei Wochen nach dem Start, in die Ranglisten von Season 25. Welche Klassen führen mit Bestzeiten das Feld an und welche Klasse ist das Schlusslicht? Das bringt einen guten Blick auf die aktuellen Gewinner und Verlierer.

Diablo 3: Leaderboards aus Season 25 vom 24. Dezember

Was zeigen wir hier? Wir zeigen euch den aktuellen Zwischenstand der Ranglisten von Season 25 in Diablo 3. Dabei schauen wir auf die europäischen Leaderboards im Softcore-Modus für Solo-Spieler. Gezählt wird die Zeit für die Kategorie “Gesamt”, die alle Sets berücksichtigt.

Der Stand der Daten ist vom 24. Dezember 2021 um 11:25 Uhr.

Welche Builds werden gespielt? In der Aufzählung haben wir für euch jeweils das Heldenprofil verlinkt, mit dem der Rekord aufgestellt wurde. Ob dort weiterhin die Builds angelegt sind, mit denen die Zeiten aufgestellt wurden, ist nicht garantiert. Mit dem Blick auf das Heldenprofil bekommt ihr einen Einblick darin, mit welchen Fähigkeiten und Gegenständen die Charaktere gerade ausgestattet sind.

Was fällt auf? Die Aufstellung in der Rangliste passt gut zu dem, was die Tier List von Season 25 prognostizierte. Mönche mit dem Innas Set und Mystischen Verbündeten sind gerade ein Highlight und stehen in der Tier List oben im S-Tier. Das spiegelt sich auch in den Rankings wider – Mönche schließen ein GR der Stufe 150 in knapp 5 Minuten ab, während Kreuzritter gerade mit 13 Minuten deutlich länger brauchen.

Das WW-Set der Barbaren kann da gerade noch nicht mithalten und wird sich vermutlich mit höheren Paragonleveln in Richtung GR 150 kämpfen.

Dazu fällt auf, dass sich die Rangliste der Dämonenjäger endlich beruhigt hat. Schon kurz nach dem Start der Season fiel ein irrer Exploit auf, der Spielern den Spaß an Ranglisten ruinierte. Spieler mit der Dämonenjäger-Klasse konnten eine Funktion des GoD-Sets so ausnutzen, dass sich ihr Schaden viel zu stark erhöhte. So konnten sie Greater Rifts der Stufe 150 in knapp einer Minute abschließen.

Inzwischen löschte Blizzard diese Einträge aus der Rangliste und sorgte für mehr Fairness. Allerdings war dieser Exploit direkt zum Start der Season ein negatives Highlight, das viel in der Community besprochen wurde. Wir von MeinMMO führten zu dem Thema ein Interview mit Diablo-Experte Wudijo. Der erklärte uns, wie der Exploit grob funktioniert, welche Folgen das hat und welche Konsequenzen das mit sich bringen sollte.

