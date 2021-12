Riesiger Exploit in Diablo 3 ruiniert Ranglisten in Season 25 – Fans fürchten Season-Neustart

In den Ranglisten von Season 25 in Diablo 3 explodieren Spieler gerade mit wahnsinnigen Bestzeiten. Ein Exploit sorgt dafür, dass Spieler irre schnell Greater Rifts der Stufe 150 clearen. Nun fürchtet man, dass Blizzard hart durchgreifen muss. Aber wie hart?

Was ist los in Diablo 3? Seit dem 10. Dezember läuft in Diablo 3 die neue Season 25. Schon jetzt, nicht mal eine Woche nach dem Start, ruiniert ein Exploit die Spiel-Erfahrung der Community. Sich mit anderen Spielern in der Rangliste zu messen, ist ein wichtiger Teil einer Saison – Exploit-Nutzer haben aber gerade unfaire Vorteile.

Im Video sieht man, wie der Exploit beim Dämonenjäger für die Greater Rifts aussieht. Da die Methode schon verbreitet ist, fürchten Spieler nun, dass Blizzard die Saison neu starten könnte. Das wäre ein drastischer Schritt.

Das ist der Demon-Hunter-Exploit in Season 25

Wie sieht das aus? Im Stream von Diablo-Experte Wudijo wurde ein Spieler der asiatischen Server beobachtet, der live in seinem Stream den Exploit nutzte. Der Spieler im Clip spielt ein Greater Rift der Stufe 150. Das ist die höchste Schwierigkeit, die Diablo 3 gerade bietet. Normalerweise haben Spieler mit den Rifts zu kämpfen und brauchen deutlich länger dafür.

Wir betten euch den Clip von Wudijos Stream hier ein, der den exploitenden Spieler auf einer anderen Livestreaming-Plattform beobachtete:

Die Runs des gezeigten Spielers dauern in der Regel weniger als zwei Minuten für ein komplettes Rift inklusive Rift-Boss. Diese Art des Exploitens hat sich schon in der Community herumgesprochen.

Auch auf den europäischen Servern gibt es inzwischen Spieler, die verrückt wenig Zeit in den Großen Nephalemportalen der Stufe 150 brauchen. In folgenden Screenshots seht ihr einen Vergleich der ersten Plätze in der Duo-Rangliste – dort spielen immer zwei Spieler gemeinsam – und in der Solo-Rangliste.



Screenshots der europäischen Solo- und Duo-Bestenlisten – Stand vom 15. Dezember um 10:15 Uhr

Wie funktioniert der Exploit? Spieler nutzen ungewollte Mechaniken aus, die offenbar bei Dämonenjägern für üblen Schaden sorgen.

Unklar ist, ob es den Exploit erst seit Season 25 im Spiel gibt oder er jetzt erst auffiel. Verbunden ist das Ganze damit, die Server zum Laggen zu bringen. Von einer Anleitung oder möglichen Herleitung sehen wir auf MeinMMO an dieser Stelle ab. Jeder, der Exploits nutzt, bringt damit seinen Account in Gefahr und riskiert einen Bann.

Spieler fürchten Season-Neustart – “Ich wäre sehr unglücklich …”

Das sagen Spieler: Auf reddit schreibt Nutzer VERTIKAL19, dass Spieler mit einem riesigen Exploit Speedruns in GR150 machen. Er vermutet: “Vielleicht kommt da ein Season-Neustart?”

Doch ein Neustart ist für viele Spieler aus der Community keine Lösung für dieses Problem. Man fürchtet die Konsequenzen, falls Blizzard das wirklich macht.

“Ich wäre sehr unglücklich, wenn sie zu diesem Zeitpunkt die Saison neu starten. Ich bin mir sicher, sie können auf ihrer Seite etwas mit den Logs machen und die Leute finden, die gecheatet haben, um sie gegebenenfalls zu bannen”, schreibt Pezmage.

b0xf0x13 schreibt: “Ich weiß, dass sie die Asia-Server neu starteten, weil sie einen Fehler machten. Aber wenn sie die gesamte Saison neu starten, dann werden [die Leute in Massen flüchten]”

“Ich glaube nicht, dass sie die Season neu starten. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie die Leute bannen, die den Exploit nutzten oder die Bestenlisten resetten”

Wie wahrscheinlich ist ein Neustart? So ein drastischer Schritt mit dem Neustart der gesamten Saison 25 scheint zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich. Spieler haben jetzt schon viele Hundert Stunden in die neue Saison gepumpt. Es würde wohl einen Aufstand geben, wenn die gesamte Spielzeit nun umsonst gewesen sein soll.

Ein Reset der Ranglisten oder das Löschen aus den Ranglisten von gebannten Spielern, die den Exploit einsetzten, scheint da schon wahrscheinlicher zu sein. Fraglich ist dabei, wie Blizzard mit den Spielern umgeht, die mit den Exploitern in einer Gruppe waren, aber selbst die Exploits nicht nutzten.

Wie steht ihr zu dem Thema? Wie sollte Blizzard an dieser Stelle handeln? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

